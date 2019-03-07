رياضة | يورجن كلوب يرفض تدريب ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يورجن كلوب يرفض تدريب ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن رفض المدرب الألماني لنادي ليفربول يورجن كلوب، حسم موقفه النهائي من تدريب فريق ريال مدريد الإسباني لخلافة المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري.

وأوضحت التقاير أن "المدرب السابق لنادي بروسيا دورتموند الألماني رفض البدء في أي محادثات تخص ريال مدريد"، مشيراً إلى أنه لا يزال ملتزمًا بعقد مع ليفربول، مصممًا على رؤية ثمار العمل الذي جعل النادي قريبًا جدًا من التتويج بـ"البريميرليغ" هذا الموسم.

يذكر أن كلوب يرتبط بعقد مع ليفربول حتى عام 2022، وليس لديه أي نية للانسحاب من "الريدز" بعد أن حقق هذا التقدم الاستثنائي.