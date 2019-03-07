رياضة | ريال مدريد يصدم مورينيو ويختار مدرب جديد

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استبعد فلورينتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع جوزيه مورينيو لتولي مهمة الفريق في الفترة القادمة لخلافة سولاري في المقاعد الفنية.

افاد موقع الدون بالون الإسباني، أن بيريز رئيس نادي ريال مدريد تخلص من مورينيو بعدما استجاب لمطالب اللاعبين الكبار بالابتعاد عن التعاقد مع البرتغالي والتفاوص مع مدرب جديد.

واضاف الموقع، أن راموس وبنزيمة وكورتوا ومودريتش حرصوا على التحدث مع بيريز وطالبوا بعدم التعاقد مع مورينيو.

وتابع الموقع، أن بيريز يفكر في زيدان للعودة من جديد ولكن الفرنسي لا يزال رافضاً لهذه الفكرة شكلاً وموضوعاً لعدم رغبته في تدريب الفريق.

وأكدت التقارير الأخيرة على أن بيريو بالبدء بالفعل في إجراء مفاوضات مع مدرب جديد وهو الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب يوفنتوس وتشيلسي السابق للتعاقد معه.