رياضة | برشلونة يؤمن نفسه في صفقة دي يونج بتوقيع غريب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يؤمن نفسه في صفقة دي يونج بتوقيع غريب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع نادي برشلونة الإسباني إجراءً غريباً مع الهولندي دي يونج بعد ضمه من صفوف أياكس خلال الفترة الماضية

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن برشلونة اتخذ إجراءاً فورياً بتوقيع بوليصة تأمين عقب الحصول على توقيع دي يونج في 23 يناير الماضي.

ونجح برشلونة في توقيع بوليصة تأمين تضمن تكلفة التوقيع في حالة تعرض اللاعب للإصابة أو في حالة وصوله للنادي في الصيف المقبل مصاباً من أياكس.

وشارك دي يونج في انتصار فريقه الهولندي على ريال مدريد الإسباني في لقاء الإياب بدور الـ16 بنتيجة 4-1 في ملعب البرنابيو ليتأهل للدور المقبل.