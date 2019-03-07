رياضة | الأهلي تتوج بكأس سبورتي العاليمة وبطولة أندرلخت الثانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي تتوج بكأس سبورتي العاليمة وبطولة أندرلخت الثانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت فرق اكاديمية الأهلي بالكويت انتتصاراتها في البطولات التي تشارك فيها حيث أحرزت كأس بطولة سبورتي العالمية مواليد 2004/2005 بعد الفوز في المباراة النهائية على منتخب سوريا بهدف نظيف.

أحرز هدف المباراة الوحيد المتألق أحمد ازارو، كما فاز فريق مواليد2011-2012 ببطولة أندرلخت الثانية، يأتي هذا في الوقت الذي يتصدر فيه فريق مواليد 2007 وفريق مواليد 2009 دوري كافا، مع تواصل انتصارات فرق مواليد 2008 و2010 في دوري كافا والدوري العالمي.

وعن بطولة سوبرتي العاليم فقد شارك فيها 12 فريق من الدول العربية ونجحت اكاديمية الاهلي في الفوز على اكاديمية سبورت يارد السعوديه بهدف نظيف بالدور التمهيدي، ثم على نادي كاظمه بهدفين نظيفين، ثم الفوز على اكاديمية سبورتي العالمية في دور المجموعات وبعدها تخي المنتخب السعودي ، ومواجهة منتخب سوريا في النهائي.

وحصل مدرب الفريق هشام وجدي على أفضل مدرب في البطولة كما اختارت اللجنة المنظمة أحمد أزارو أفضل لاعب، مثل إكاديمية الأهلي في البطولة كل من: محمود محمد أيمن و احمد ايهاب البوب و يوسف محمد وإبراهيم شريف وسعد الزواوي وعمر عصمت واحمد اسامه وزياد هشام وعبدالله أحمد وميدو ياسر رشدي و محمود فتحي واحمد محمد ازارو و فاروق احمد سالم.

بدوره قال محمد ابراهيم مدير اكاديمية الاهلي بالكويت ان انتصارات فرق الاكاديمية لا تأتي من فراغ بل هو مجمود كبير للجهزة الفنية واللاعبين بفضل الدعم الكبير من الدكتور مشعل المشعان رئيس مجلس ادارة شركة التميز مالكة الاكاديمية ومحمود عثمان المدير العام للشركة، مشيرا الى انهم على تواصل دائم مع الاجهزة الفنية وتلبية جميع طلباتهم وتوفير كافة مستلزمات التدريب العصرية.

وأضاف إن اكاديمية الاهلي تستخدم احدث طرق التدريب من أجل رفع كافاة اللاعبين، وتقوم بعمل دورات تدريبية للمدربين من أجل التعرف على احدث الطرق التدريبية بالتواصل مع مسئولي النادي الاهلي المصري.