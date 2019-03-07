رياضة | قرار سولاري يسعد دكة ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار سولاري يسعد دكة ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى لاعبو ريال مدريد الإسباني المستبعدين خبر سعيد عقب خروج الفريق الأول من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد أياكس الهولندي.

وتلقى ريال مدريد هزيمة قاسية على يد أياكس الهولندي بنتيجة 4-1 في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ليخرج على آثرها من البطولة بمجموع مباراتي الذهاب والعودة 5-3.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد سيتجه في المباريات القادمة للاعتماد على البدلاء والمتسبعدين بعد منافسة الفريق في بطولة واحدة وهي الدوري.

واضافت الصحيفة، أن جدول ريال مدريد المزدحم بالمباريات أصبح فارغ حتي مايو المقبل وهو ما يعطي مساحة كبيرة لسولاري في إراحة اللاعبين الأساسين ومنح البدلاء فرصة، خاصة وأن الفريق لن ينافس عىل بطولة الدوري.

ومن المتوقع مشاهدة إبراهيم دياز وماريانو وفابيخو في تشكيلة ريال مدريد بالدوري خلال المباريات القادمة بعد استبعادهم من الحسابات.