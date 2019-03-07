رياضة | برشلونة يقترب من ضم عدو ريال مدريد

اقترب نادي برشلونة الإسباني من التعاقد مع صفقة مميزة خلال فترة الانتقالات القادمة.

ينتظر الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع فريق أياكس الهولندي، قرار برشلونة النهائي لضمه خلال الفترة الحالية والسير على نهج زميله دي يونج.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن دي ليخت يريد السير على خطي صديقه دي يونج والذي وقع في الأيام الماضية لبرشلونة.

واشارت الصحيفة، إلى أن دي ليخت قدم مردود جيد مع أياكس في ليلة إقصاء ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا ليعطي مؤشر جديد لبرشلونة على أحقيته بالانضمام للفريق.

واضافت الصحيفة بأنه على الرغم من وجود العديد من الأسماء الدفاعية في برشلونة مثل موريلو وفيرمايلين وتدويبو ولينجليت وأومتيتي وبيكيه إلا أن دي ليخت أكثر جودة من بعض هذه الأسماء.

ونجح دي ليخت في تسجيل أرقام مميزة خلال مواجهة ريال مدريد الماضية في دوري أبطال أوروبا بعدما نجح في التفوق على كافة زملائه باستعادة الكرة من الخصم أكثر من أي لاعب آخر بالإضافة لأسلوبه في عملية التمرير والدفاع بشكل جيد.