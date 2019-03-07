رياضة | أرسنال في مهمة صعبة أمام رين الفرنسي بالدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرسنال في مهمة صعبة أمام رين الفرنسي بالدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يلتقي أرسنال الإنجليزي مع نظيره رين الفرنسي في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساء اليوم الخميس، في إطار مباراة ذهاب دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي.
أرسنال يتطلع إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم لوضع قدما في الدور ثمن النهائي من البطولة وتسهيل مأمورية الفريق في القاء الإياب المقرر لها الأسبوع المقبل.
ومن المتوقع أن يخوض أرسنال لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-
حراسة المرمى: لينو
خط الدفاع: ناتشو مونريال، لوران كوسيلني، سوكراتيس، ليشتاينر
خط الوسط: جرانيت تشاكا، كولاسيناك، الغندوزي
خط الهجوم: مسعود أوزيل، بيير أوباميانج، أليكس أيوبي
وعلى الجانب الأخر يبحث فريق رين الفرنسي عن الخروج من لقاء اليوم بنتيجة إيجابية مستغلا عاملي الأرض والجمهور لتسهيل مأموريته قبل مواجهة ملعب الإمارات.
حارس أياكس يتحدى تير شتيجن في برشلونة
رد أندريه أونانا حارس مرمى أياكس أمستردام الهولندي على التقارير التي ربطته بعودته المحتملة إلى برشلونة الإسباني.
وارتبط برشلونة بضم أونانا في حال رحيل الحارس الهولندي ياسبر سيليسن في نهاية الموسم الحالي.
وقال أونانا في تصريحاته التي نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية حول عودته المحتملة لبرشلونة: أنا لست خائفًا من المنافسة مع حارس مرمى عظيم مثل تير شتيجن.
وأضاف: إن عدت إلى برشلونة ، سأكون سعيدًا جدًا مرة أخرى. لست خائفا من المنافسة وإذا كان يمكنني التنافس مع حارس أكبر مني ، هذا سيكون أفضل ، سأتعلم أكثر ، والوقت سوف يحكم على ذلك.
وأتم: الآن أنا حارس أياكس ، وسعيد هنا وأريد الفوز بالعديد من الألقاب في هولندا.
جدير بالذكر أن أونانا واحد من أبناء مدرسة لاماسيا برشلونة ، ولعب دورًا رئيسيًا في فوز أياكس على ريال مدريد 4-1 لتجريد الفريق الملكي من لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
ضربة قوية لمانشستر يونايتد عقب الإطاحة بباريس جيرمان من دوري الأبطال
تلقى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خبر سيء وحيد في ليلة الفوز التاريخي على باريس سان جيرمان بنتيجة 3-1 في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.
وقد خطف رجال المدرب أولي جونار سولشاير بطاقة التأهل للدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا من قلب ملعب بارك دي برانس عقب الفوز عليهم بنتيجة 3-1 بفضل هدف راشفورد القاتل من ضربة جزاء في الدقيقة 94.
وذكرت مجلة فرانس فوتبول أن الخبر السيء الوحيد لمانشستر يونايتد تمثل في إصابة مدافعه الإيفواري إريك بايلي الذي اضطر لمغادرة ملعب المباراة في الدقيقة 36.
وتعرض بايلي للإصابة بعد تعرضه لضربة من ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان ، ليفسح بايلي الطريق إلى ديوغو دالوت الذي حل مكانه.
ومن المقرر أن يخضع بايلي للفحص الطبي لمعرفة حجم الإصابة الحقيقي وتحديد مدة غيابه.