رياضة | أرسنال في مهمة صعبة أمام رين الفرنسي بالدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرسنال في مهمة صعبة أمام رين الفرنسي بالدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي أرسنال الإنجليزي مع نظيره رين الفرنسي في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساء اليوم الخميس، في إطار مباراة ذهاب دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي.

أرسنال يتطلع إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم لوضع قدما في الدور ثمن النهائي من البطولة وتسهيل مأمورية الفريق في القاء الإياب المقرر لها الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع أن يخوض أرسنال لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: لينو

خط الدفاع: ناتشو مونريال، لوران كوسيلني، سوكراتيس، ليشتاينر

خط الوسط: جرانيت تشاكا، كولاسيناك، الغندوزي

خط الهجوم: مسعود أوزيل، بيير أوباميانج، أليكس أيوبي

وعلى الجانب الأخر يبحث فريق رين الفرنسي عن الخروج من لقاء اليوم بنتيجة إيجابية مستغلا عاملي الأرض والجمهور لتسهيل مأموريته قبل مواجهة ملعب الإمارات.