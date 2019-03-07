انت الان تتابع خميسك أوروبي.. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يشهد اليوم الخميس، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف ملاعب العالم، أبرزها في ذهاب دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي التي يشارك بها العديد من الفرق الكبيرة هذا الموسم، مثل تشيلسي، آرسنال، إشبيلية، إنتر ميلان، وسيحل آرسنال المحترف ضمن صفوفه الدولى المصرى محمد النني، ضيفًا على ملعب روازون بارك لمواجهة رين الفرنسي، بينما سيقابل تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج فريق دينامو كييف الأوكراني، في اختبار جديد للمدرب ماوريسيو ساري المهدد بالإقالة في أي وقت، وفي الدوري المصري يواجه الإنتاج الحربي نظيره الاتحاد السكندري.

وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم كالتالي: - مواعيد مباريات الدوري الأوروبي زينيت سان بطرسبرج × فياريال - الثامنة إلا خمس دقائق رين × أرسنال "محمد النني" - الثامنة إلا خمس دقائق إشبيلية × سلافيا براج – الثامنة إلا خمس دقائق آينتراخت فرانكفورت × إنتر ميلان –

وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم كالتالي:

- مواعيد مباريات الدوري الأوروبيزينيت سان بطرسبرج × فياريال - الثامنة إلا خمس دقائق

رين × أرسنال "محمد النني" - الثامنة إلا خمس دقائق

إشبيلية × سلافيا براج – الثامنة إلا خمس دقائق

آينتراخت فرانكفورت × إنتر ميلان – الثامنة إلا خمس دقائق

دينامو زغرب × بنفيكا – الثامنة إلا خمس دقائق

فالنسيا × كراسنودار – العاشرة مساء

نابولى × ريد بول سالزبورج - العاشرة مساء

تشيلسى × دينامو كييف – العاشرة مساء

- مواعيد الدوري المصريالإنتاج الحربي × الاتحاد السكندري - الساعة الثامنة مساء - مواعيد مباريات الدوري السعوديالشباب × الفيصلى – السادسة إلا الثلث مساء

التعاون × الرائد – السابعة والنصف مساء

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