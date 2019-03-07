أحداث الأربعاء الرياضي.. استغاثة وإهانة وهجوم مسلح

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استغاث المصري باتحاد الكرة لحل أزمته مع «الكاف».. وأهان مانشستر يونايتد نظيره باريس سان جيرمان في دوري الأبطال.. وتعرض مدرب ليستر سيتي لهجوم مسلح في أسكتلندا

كان يوم أمس الأربعاء، مليئا بالأحداث المثيرة التي هزت الساحة الرياضية، بعضها منتظر وآخر متوقع، وآخر جاء بشكل مفاجئ، من بينها استغاثة المصري باتحاد الكرة لحل أزمته مع «الكاف»، وكشف الأهلي سبب انتشار قوات الأمن بفرع مدينة نصر، فيما استقرت اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا على استبعاد استاد بورسعيد، وقلب مانشستر يونايتد الطاولة على باريس سان جيرمان في دوري الأبطال، كما أطاح بورتو بنظيره روما، ووضع ليونيل ميسي شروطا غريبة للمشاركة أمام المغرب، وتعرض رودجرز لهجوم مسلح في أسكتلندا، وفيما يلي نستعرض أبرز تلك الأحداث.

المصري يستغيث باتحاد الكرة لحل أزمته مع «الكاف» ناشد النادي المصري البورسعيدي، هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بضرورة التدخل لحل أزمة صرف مكافآت النادي المتأخرة لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" نظير مشاركته في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية الموسم الماضي، حيث قال

المصري يستغيث باتحاد الكرة لحل أزمته مع «الكاف»



ناشد النادي المصري البورسعيدي، هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بضرورة التدخل لحل أزمة صرف مكافآت النادي المتأخرة لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" نظير مشاركته في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية الموسم الماضي، حيث قال طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي البورسعيدي في تصريحات إذاعية اليوم الأربعاء، إن النادي المصري ينتظر 300 ألف دولار مكافأة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، مطالبين رئيس الجبلاية بسرعة التدخل للإفراج عن المستحقات المتأخرة لصالح النادي.

وأضاف عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، خلال تصريحاته اليوم، أن موارد الفريق البورسعيدي ضئيلة للغاية وليست ثابتة مثل معظم الأندية وأن النادي يرتبط بالتزامات لا بد من تسديدها مثل مستحقات لاعبي الفريق الأول ورواتب العمال والموظفين.

الأهلي يكشف سبب انتشار قوات الأمن بفرع مدينة نصر



كشف مسئولو النادي الأهلي عن سبب انتشار قوات الأمن حول فرع النادي بمدينة نصر، أمس الأربعاء، الأمر الذي أثار الجدل مؤخرًا، عبر شبكات مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، حيث نشرت الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بياناً جاء نصه: "توضيح الصورة المنشورة من أمام بوابات فرع النادي الأهلي بمدينة نصر وقوات الأمن المتواجدة للقيام بدورها كالمعتاد في حماية أمن وسلامة الجميع في مباراة شباب الأهلي وبيراميدز ضمن منافسات دوري الشباب والتي أقيمت عصر اليوم في فرع النادي بمدينة نصر".

وتابع البيان :"لزم التنويه بعد قيام أحد الأشخاص باستغلال هذه الصورة والترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي بأن قوات الأمن تتربص بأحد أقاربه من أعضاء النادي، وهو أمر لم يحدث، خصوصًا أن قوات الأمن لم تتعرض لأي من أعضاء النادي سواء داخل فرع مدينة نصر أو خارجه أو في محيطه، حتى تكون الصورة واضحة للجميع".

اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا تستقر على استبعاد استاد بورسعيد



استقرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، على استبعاد استاد بورسعيد من الملاعب المستضيفة للبطولة.

ويفتقد استاد بورسعيد بعض التجهيزات التي تحول دون قدرته على استضافة المباريات، وباتت ملاعب المكس واستاد السلام والكلية الحربية الأقرب لاستضافة مباريات المجموعة التي كانت ستقام في بورسعيد.

مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على باريس سان جيرمان



حقق مانشستر يونايتد الإنجليزي مفاجأة من العيار الثقيل، بإقصائه مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد التغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم مساء، على ملعب «حديقة الأمراء» في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

على غير المتوقع حول الشياطين هزيمتهم في مباراة الذهاب على ملعب «أولد ترافورد» قبل أيام بهدفين دون رد، وبدأ اللقاء متحفزًا منذ الدقيقة الأولى، وتمكن المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو من خطف هدف التقدم في الدقيقة الثانية مستغلًا خطأ مدافع الفريق الباريسي ماركينيوس، وقام بمراوغة بوفون وأسكن الكرة في الشباك.

بعد هدف اليونايتد استعاد لاعبو باريس سان جيرمان توازنهم سريعًا وانطلق المهاجم الشاب كيليان مبابي بالكرة خلف المدافعين في الزاوية اليمنى، قبل أن يمررها رائعة للقادم من الخلف خوان بيرنات مسجلًا هدف التعادل لأصحاب الأرض.

لوكاكو أصر على الظهور من جديد في الدقيقة 30 مسجلًا الهدف الثاني لليونايتد، وحافظ الضيف على تقدمهم لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-1.

الشوط الثاني شهد سيطرة على الكرة وأفضلية لباريس سان جيرمان معظم الوقت، لكن الدقيقة 90 كانت تزف نبأً سعيدًا لمانشستر يونايتد باحتساب الحكم ركلة جزاء في وقت قاتل، بعد اللجوء لتقنية الـVAR، سددها المهاجم الشاب راشفورد بنجاح في الزاوية اليمنى لبوفون ويترك العاصمة الفرنسية في حالة صدمة.

شروط غريبة لمشاركة ميسي أمام المغرب



وضع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، مجموعة من الشروط الغريبة، قبل مواجهة الأرجنتين الودية المرتقبة مع نظيره المغربي، والمقرر لها في السادس والعشرين من شهر مارس الجاري، في المغرب، من أجل مشاركة النجم ليونيل ميسي، وذلك حسبما أفادت تقارير صحفية مغربية اليوم الأربعاء، التي أكدت أن التانجو وضعوا عددًا من الشروط، قبل مواجهتهما، المرتقبة، منها عدم الاحتكاك مع نجم برشلونة، أو التدخل عليه بشكل عنيف لافتكاك الكرة منه، كما منعوهم من طلب صور شخصية معه أو مطالبته بتبادل القمصان.

وشملت الطلبات الأرجنتينية أيضًا إبعاد الجماهير عن ميسي ومنع طلبات الحصول على "سيلفي" معه طوال فترة وجوده في المغرب، كما ستمنع وسائل الإعلام من إجراء أي حوار صحفي أو تليفزيوني مع نجم برشلونة، سواء قبل المباراة أو بعدها.

في المقابل، ينص العقد المبرم بين الاتحاد المغربي ونظيره الأرجنتيني على مشاركة ليونيل ميسي لمدة ستين دقيقة على الأقل من المباراة.

وستخصص طائرة خاصة لنقل المنتخب الأرجنتيني الذي ينطلق من إسبانيا، ويتحفظ المنظمون على الكشف عن اسم الفندق الذي سيستقبل البعثة الأرجنتينية، وذلك ضمن الإجراءات الأمنية الخاصة بالمباراة.

هجوم مسلح على رودجرز في أسكتلندا



تعرض منزل الأيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، المدير الفني لفريق ليستر سيتي في أسكتلندا للسطو، بعد أسبوع واحد من استقالته من تدريب سلتيك ورحيله المفاجئ للأراضي الإنجليزية، ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن زوجة بريندان رودجرز وابنتها اضطرتا إلى الاختباء في الحمام، وأغلقت الباب لحماية نفسها وابنتها، بعد أن اقتحم مجموعة من اللصوص، منزلهم في جلاسكو، وسرقوا العديد من الصناديق التي تحتوي على مجموعة من مقتنيات رودجرز الشخصية، بما في ذلك معظم الميداليات والجوائز التي فاز بها خلال عامين ونصف العام في سلتيك بارك.

وواصلت شبكة سبورتس أنه بعد الساعة الواحدة صباحا بفترة قصيرة، استيقظت الزوجة على أصوات في الطابق الأرضي عندما قام شخصان بنهب ممتلكاتهم، ولجأت الأم وابنتها إلى الحمام بينما كان المقتحمون يفرون من مكان الإقامة بعدد من الصناديق التي تحتوي على متعلقات رودجرز من مكتبه.

واختتمت: "من المعتقد أن شارلوت ولولا قد اهتزتا بشدة، لكنهما لم تصابا بأذى في أثناء الاقتحام، والتحقيقات جارية".

في ليلة الـVAR.. بورتو يطيح بروما خارج دوري الأبطال



بعد مباراة مثيرة، امتدت إلى الأشواط الإضافية، تأهل فريق بورتو البرتغالي إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد إقصاء فريق روما الإيطالي، بالفوز عليه بثلاثة اهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، على ملعب الدراجاو، بعدما خسر في مواجهة الذهاب بهدفين لهدف، مستفيدًا بفوزه بنتيجة (4-3) في مجموع المباراتين، أحرز فرانسيسكو سواريز، وموسى ماريجا وأليكس تيليس، أهداف بورتو في الدقائق 26 و53 و117، فيما سجل دانييلي دي روسي، هدف روما الوحيد بالدقيقة 37.