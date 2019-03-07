شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يعلن جاهزية «السولية» لمواجهة فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتدريبات بدنية وتأهيلية منفردة، أمس الأربعاء، وفقا للبرنامج الذي حدده له الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي.

ومن جانبه قال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم، إن الجهاز الفني حدد للاعب برنامجا بدنيا يستمر لمدة يومين، وبدأ اللاعب في تنفيذه بداية من الثلاثاء.

وأوضح أن السولية تعافى نهائيا من إصابته بشد في العضلة الأمامية التي تعرض لها مؤخرا، وأبعدته عن لقاء بتروجيت في الدوري الممتاز.

وأشار محمود إلى أن السولية سينتظم في التدريبات الجماعية للفريق بدءًا من اليوم الخميس بشكل طبيعي، استعدادا لمباراة فيتا كلوب.

ويواجه الأهلي فريق فيتا كلوب الكونغولي السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.