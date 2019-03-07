بارتيز: الغرور وقيم فيرجسون وراء كبوة سان جيرمان

حدد فابيان بارتيز، حارس مرمى منتخب فرنسا الأسبق، أسباب فشل باريس سان جيرمان في التأهل لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد 1-3، مساء الأربعاء.

وقال بارتيز، الذي لعب لمانشستر يونايتد خلال الفترة من 2000 إلى 2003: "بي إس جي لم يحترم منافسه أو كرة القدم، فهي المهمة الأولى لأي رياضي أو لاعب، فيجب أن تحترم الخصم أيا كانت الظروف".

وأضاف عبر صحيفة "لو باريزيان": "فنيا سان جيرمان الأفضل، وأثبت ذلك بفوزه بهدفين في إنجلترا أمام فريق أكثر قوة لمانشستر يونايتد عما كان عليه في حديقة الأمراء".

وتابع اللاعب الفائز بمونديال 1998: "سان جيرمان افتقد أيضا للتركيز، ففي المباريات الكبيرة من يصنع الفارق هو من يرتكب أخطاء أقل، وليس من يلعب أفضل".

وأشار بارتيز: "ما حدث يأتي في إطار ريمونتادا برشلونة عام 2017، باريس لم يتعلم من أخطاء الماضي، ففي هذه اللحظات ندرك تاريخ كل ناد ودرجة استيعابه للدروس".

وواصل: "لا يجب أيضا إغفال أن سولسكاير (مدرب اليونايتد) كان لاعبا تحت قيادة أليكس فيرجسون لفترة طويلة، وتشبع تماما بقيم هذا المدرب العريق، ويعلم ضغوط اللقاءات الحاسمة، وأنه يجب عدم التفريط في أي تفاصيل صغيرة".

وأردف: "الكل يتحمل المسؤولية وليس المدرب فقط، ففي الليلة الماضية لم يثبت باريس أنه بات فريقا كبيرا بعد، لأنه كان يجب أن يفوز على مانشستر يونايتد، ولكنه افتقد للتواضع".

وعن خطأ جيانلويجي بوفون، حارس الفريق في الهدف الثاني، أتم الفرنسي المعتزل: "أولا بوفون شخصية رائعة، ولكن رأيي الفني فإنه لم يتعامل مع الكرة بالشكل الجيد وأخطأ في تقدير قوة التسديدة، وهو ما يظهر في تمركزه وطريقة تصديه للكرة".