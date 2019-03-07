حدد فابيان بارتيز، حارس مرمى منتخب فرنسا الأسبق، أسباب فشل باريس سان جيرمان في التأهل لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد 1-3، مساء الأربعاء.
وقال بارتيز، الذي لعب لمانشستر يونايتد خلال الفترة من 2000 إلى 2003: "بي إس جي لم يحترم منافسه أو كرة القدم، فهي المهمة الأولى لأي رياضي أو لاعب، فيجب أن تحترم الخصم أيا كانت الظروف".
وأضاف عبر صحيفة "لو باريزيان": "فنيا سان جيرمان الأفضل، وأثبت ذلك بفوزه بهدفين في إنجلترا أمام فريق أكثر قوة لمانشستر يونايتد عما كان عليه في حديقة الأمراء".
وتابع اللاعب الفائز بمونديال 1998: "سان جيرمان افتقد أيضا للتركيز، ففي المباريات الكبيرة من يصنع الفارق هو من يرتكب أخطاء أقل، وليس من يلعب أفضل".
وأشار بارتيز: "ما حدث يأتي في إطار ريمونتادا برشلونة عام 2017، باريس لم يتعلم من أخطاء الماضي، ففي هذه اللحظات ندرك تاريخ كل ناد ودرجة استيعابه للدروس".
وواصل: "لا يجب أيضا إغفال أن سولسكاير (مدرب اليونايتد) كان لاعبا تحت قيادة أليكس فيرجسون لفترة طويلة، وتشبع تماما بقيم هذا المدرب العريق، ويعلم ضغوط اللقاءات الحاسمة، وأنه يجب عدم التفريط في أي تفاصيل صغيرة".
وأردف: "الكل يتحمل المسؤولية وليس المدرب فقط، ففي الليلة الماضية لم يثبت باريس أنه بات فريقا كبيرا بعد، لأنه كان يجب أن يفوز على مانشستر يونايتد، ولكنه افتقد للتواضع".
وعن خطأ جيانلويجي بوفون، حارس الفريق في الهدف الثاني، أتم الفرنسي المعتزل: "أولا بوفون شخصية رائعة، ولكن رأيي الفني فإنه لم يتعامل مع الكرة بالشكل الجيد وأخطأ في تقدير قوة التسديدة، وهو ما يظهر في تمركزه وطريقة تصديه للكرة".
كانت هذه تفاصيل خبر بارتيز: الغرور وقيم فيرجسون وراء كبوة سان جيرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.