تقام اليوم الخميس الموافق 7 - 3 - 2019، العديد من المباريات المهمة فى مختلف الملاعب العالمية، وأبرزها مواجهة أرسنال المحترف ضمن صفوفه الدولى المصرى محمد الننى مع رين الفرنسى فى ذهاب دور الستة عشر بمسابقة الدوري الأوروبي "يوروباليج"، ونستعرض أبرز المباريات التى تقام بتوقيت القاهرة.. مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم زينيت سان بطرسبرج × فياريال – الثامنة إلا خمس دقائق رين × أرسنال "محمد الننى" - الثامنة إلا خمس دقائق – على قناة beIN SPORTS HD 2 إشبيلية × سلافيا براج – الثامنة إلا خمس دقائق – على قناة beIN SPORTS HD 3 آينتراخت فرانكفورت × إنتر ميلان – الثامنة إلا خمس دقائق – على قناة beIN SPORTS HD 1 دينامو زغرب × بنفيكا – الثامنة إلا خمس دقائق – على قناة beIN SPORTS HD 5 فالنسيا × كراسنودار – العاشرة مساء – على قناة beIN SPORTS HD 3 نابولى × ريد بول سالزبورج - العاشرة مساء – على قناة beIN SPORTS HD 2 تشيلسى × دينامو كييف – العاشرة مساء – على قناة beIN SPORTS HD 1 7 مواعيد مباريات الدوري السعودي الشباب × الفيصلى – السادسة إلا ثلث مساء التعاون × الرائد "محمد عطوة" – السابعة والنصف مساء

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على مواعيد أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.