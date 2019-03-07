تميم شاهد على إقصاء مذل لفريقه من دوري أبطال أوروبا للعام الثالث

للعام الثالث على التوالي، حضر أمير قطر، تميم بن حمد إلى ملعب حديقة الأمراء في باريس ليكون شاهدا خروج على خروج مذل جديد لفريقه باريس سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا، ليتأكد من جديد فشل مشروعه الرياضي في نادي العاصمة الفرنسية.

وأظهرت لقطات تلفازيةٌ الشيخ تميم وهو في مدرجات حديقة الأمراء، لمتابعة مباراة إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بريمونتادا جديدة بطلها مانشستر يونايتد الإنجليزي، والضحية معروف، باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأطاح مانشستر يونايتد بمضيفه باريس سان جيرمان من دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إثر فوزه عليه (3-1)، في عقر داره، ليعوض خسارته في ملعبه "أولد ترافورد"، بهدفين من دون رد، في لقاء الذهاب.

الأمر ذاته تكرر مع سان جيرمان في نفس الدور من بطولة دوري أبطال أوروبا عام 2017، أمام برشلونة الإسباني، حيث فاز باريس على ملعبه في الذهاب بأربعة أهداف نظيفة، ليظن الجميع أنه في طريقه لإقصاء بطل إسبانيا، قبل أن تتحقق المعجزة بفوز برشلونة بنتيجة 6-1، ويصعد في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وفي العام الماضي كان إقصاء النادي المملوك لأمير قطر على يد ريال مدريد، الذي حقق الفوز على الباريسي في عقر داره بعدفين مقابل واحد، فيما لم يشفع له التعادل في السنتياجوبرنابيو بهدفين لمثلهما في مواصلة حلم مالكه في رفع أمجد الكؤوس الأوروبية.

وفشل الفريق الباريسي في تحقيق حلم أمير قطر ومندبوه ناصر الخليفي رئيس النادي، في التتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، الذي يتطلع إليه منذ شراء النادي في العام 2011، رغم إنفاق ملايين الدولارات في سوق الانتقالات كل عام لضم ألمع نجوم الكرة العالمية وتدعيم الفريق بأقوي الصفقات من أجل حصد لقب "الشامبيونزليج"، من أجل تحقيق حلمه الوحيد بالتتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما سيطر الفريق على البطولات المحلية في فرنسا.

ولم يشفع تعاقد باريس سان جيرمان على مدار السنوات الماضية مع دافيد بيكهام، وإدينسون كافاني، وماركو فيراتي، ودافيد لويز، وتياجو سيلفا، وزلاتان ابراهيموفيتش، ولافيتزي وماتويدي، وخلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018 ضم مجموعة صفقات مذهلة في مقدمتهم البرازيلي نيمار دا سيلفا مقابل 222 مليون يورو، ومواطنه داني ألفيس، وأخيرًا تعاقد مع اللاعب الفرنسي الشاب كيليان مبابي.

أما على مستوي التدريب، أحضر باريس أفضل المدربين بالعالم لتولي القيادة الفنية خلال السنوات الأخيرة مثل، الإيطالي كارلو انشيلوتي، و الفرنسي لوران بلان، والاسباني أوناي إيمري، وأخيرًا الألماني توماس توخيل، لكن كل ما أنفقه تميم من أموال طائلة، لم يكن كافيًا للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، أو حتى المرور من دور الثمانية، وهو أقصى ما وصل إليه نادي الأمراء (القطريين).