شكرا لقرائتكم أجيرى يرفض السفر بالطيران العادى إلى النيجر بسبب أزمة الـ13 ساعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تمسك المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، بسفر الفراعنة الى النيجر بطائرة خاصة، رافضا السفر بالطيران العادي، لمواجهة الاخير يوم 23 مارس الجاري في الجولة الاخيرة لتصفيات بطولة امم افريقيا.

وطلب أجيري اتحاد الكرة بإنهاء إجراءات سفر المنتخب بطائرة خاصة، خاصة أن السفر بالطيران العادي تستغرق مدته 13 ساعة تقريباً منها 4 ساعات ترانزيت، مما يتسبب في اجهاد اللاعبين.

ويسعى اتحاد الكرة لتوفير طائرة خاصة يسافر بها منتخب مصر، حيث تستغرق مدة السفر في هذه الحالة 5 ساعات ونصف.