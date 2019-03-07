شكرا لقرائتكم محمد صلاح و أعوانه فى اختبار صعب امام بايرن ميونخ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة بايرن ميونخ الألماني وليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح الأربعاء المقبل بملعب "أليانز أرينا" في "إياب" ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا.

ويكفي ليفربول تحقيق الفوز بهدف دون مقابل أو التعادل الإيجابي بأي نتيجة من أجل حجز بطاقة الصعود إلى الدور ربع النهائي بمسابقة دوري ابطال اوروبا، بعدما إنتهت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين بملعب "أنفيلد" بالتعادل السلبي.

وشهدت منافسات الجولة الاولى من مرحلة "الإياب" لدور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا العديد من المفاجأت التي تثير تفاؤل جماهير ليفربول قبل مواجهة بايرن ميونخ الالماني.

وودع ريال مدريد الإسباني مسابقة دوري ابطال اوروبا بعد الهزيمة أمام أياكس أمستردام الهولندي بنتيجة 1 – 4 في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سانتياجو برنابيو"، فيما تبخرت أحلام باريس سان جيرمان الفرنسي مبكراً في حصد اللقب بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي بنتيجة 1 – 3 في المباراة التي جمعتهما بملعب "حديقة الأمراء".

وغادر بوروسيا دورتموند الألماني مسابقة دوري ابطال اوروبا من الدور ذاته بعد الهزيمة أمام توتنهام الإنجليزي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما بملعب "سيجنال إيدونا بارك".

والمفارقة هنا أن الفرق الثلاث ريال مدريد وباريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند التي ودعت مسابقة دوري ابطال اوروبا على ملاعبها، هم من كانوا أصحاب الصدارة فى دور المجموعات، فيما نجحت الفرق أصحاب المركز الثاني وهي أياكس أمستردام ومانشستر يونايتد وتوتنهام في إقتناص بطاقات العبور للدور ربع النهائي.

ويبقى السؤال هل يسير ليفربول على خطى أياكس أمستردام ومانشستر يونايتد وتوتنهام وينجح في الإطاحة بفريق بايرن ميونخ من مسابقة دوري ابطال اوروبا في عقر داره؟