مشاهدة مباراة الشباب والفيصلي بث مباشر اليوم 7-3-2019 في الدوري السعودي اون لاين...

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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة الشباب والفيصلي في الدوري السعودي بث مباشر اليوم الخميس 7-3-2019 فى الدوري السعودى اون لاين.

تنطلق المباراة فى الساعة الخامسة وأربعين دقيقة على ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز) فى إطار افتتاح مباريات الجولة الـ 23 من الدورى السعودى للمحترفين.

ويحتل الشباب المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى السعودى برصيد 40 نقطة، فيما يتواجد الفيصلى فى المركز الثامن برصيد 30 نقطة.

مشاهدة مباراة الشباب والفيصلي في الدوري السعودي بث مباشر اليوم الخميس 7-3-2019 فى الدوري السعودى اون لاين.



ويسعى الشباب للفوز فى لقاء اليوم لتأمين موقعه فى المركز الثالث، حيث يفصله نقطة وحيدة عن التعاون صاحب المركز الرابع، و3 نقاط عن الأهلى صاحب المركز الرابع، وذلك لضمان انهاء الموسم فى المربع الذهبى للدورى السعودى، من أجل المشاركة فى بطولة دورى أبطال آسيا الموسم المقبل.

فى المقابل يسعى الفيصلى والذى قدم مستويات رائعة هذا الموسم تحت قيادة مدربه البرازيلى بريكليس شاموسكا، وذلك من أجل انهاء الموسم فى مركز متقدم، والابتعاد عن شبح الهبوط لدورى الدرجة الأولى فى الموسم المقبل.

ويقام أيضا غدا الخميس فى نفس الجولة، مباراة التعاون والرائد على ملعب "مدينة الملك عبد الله الرياضية" فى الساعة السابعة والنصف مساءا.



فريق الشباب

مشاهدة مباراة الشباب والفيصلي في الدوري السعودي بث مباشر اليوم الخميس 7-3-2019 فى الدوري السعودى اون لاين.



ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدورى السعودى برصيد 55 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثانى، وبات المرشح الأكبر للحصول على اللقب هذا الموسم، فى ظل تألق نجومه وعلى رأسهم المهاجم الفرنسى بافيتيمى جوميز، والإيطالى جيوفينكو.

فيما يصارع الاتحاد على شبح الهروب من الهبوط لدورى الدرجة الأولى حيث يحتل المركز الـ 15 وقبل الأخير برصيد 19 نقطة.



مران الشباب

مشاهدة مباراة الشباب والفيصلي في الدوري السعودي بث مباشر اليوم الخميس 7-3-2019 فى الدوري السعودى اون لاين.



ويعاني فريق الشباب بقيادة الروماني ماريوس سوموديكا المدير الفني، من أزمة في خط الدفاع، قبل مواجهة الفيصلي المقبلة، فى دورى كأس الأمير محمد بن سلمان.

وبات سوموديكا في مأزق قبل لقاء الفيصلي، حيث يفتقد فريق الشباب لخدمات قلبي دفاعه، الروماني فاليريكا جامان، الذي تعرض لكدمة قوبة في تدريبات الأمس وأصبح مهدداً بعدم المشاركة.

ويغيب الجزائري جمال الدين بن العمري عن مباراة الأهلي بداعي الإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.



الشباب

مشاهدة مباراة الشباب والفيصلي في الدوري السعودي بث مباشر اليوم الخميس 7-3-2019 فى الدوري السعودى اون لاين.



وكان خالد البلطان رئيس نادي الشباب، قد أطلق مؤخرا أول تطبيق لنادي سعودي متكامل ومجهز بأحدث التقنيات ليساعد على التواصل بين الإدارة وجماهير الليوث.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الشباب فيديو يتحدث من خلاله البلطان عن التطبيق الجديد حيثُ قال: “على بركة الله ندشن تطبيق نادي الشباب ليكون حلقة وصل بين النادي وما يحدث فيه يومياً وبين جماهير الشباب.

مشاهدة مباراة الشباب والفيصلي في الدوري السعودي بث مباشر اليوم الخميس 7-3-2019 فى الدوري السعودى اون لاين.



ويعد الرومانى كونستانتين بوديسكو هو هداف فريق الشباب فى الدورى السعودى هذا الموسم برصيد 7 أهداف، فيما يعد البرازيلى روجيرو دى أسيس كوتينو هو هداف الفيصلى فى المسابقة برصيد 6 أهداف.

واحرز الشباب 28 هدفا فى الموسم الحالى للدورى السعودى فى 22 مباراة وهو معدل تهديفى ضعيف للغاية، فيما استقبلت شباكه 14 هدف.

فى المقابل سجل فريق الفيصلى 35 هدفا بمعدل يقترب من 1.6 هدف فى اللقاء الواحد، ودخل مرماه 35 هدفا.