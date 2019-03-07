شكرا لقرائتكم مانى : مشتاق للتتويج مع ليفربول بلقب الدورى الانجليزى أكثر من الجماهير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث ساديو ماني نجم نادى ليفربول ومنتخب السنغال عن حلم التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة.

وقال ساديو ماني في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول "لا أستطيع الانتظار حتى أحمل لقب مع ليفربول، أعلم أن المشجعين يحلمون معنا بالفوز بالدوري الممتاز، ستكون لحظة رائعة للنادي، لقد مضى وقت طويل دون تحقيق لقب الدوري لفريق بحجم ليفربول. نعتقد أننا نسير في الاتجاه الصحيح، ولكن من الواضح أن هناك منافسين أقوياء. مانشستر سيتي قدم مستوى لا يصدق الموسم الماضي وقوي جدا هذا الموسم مرة أخرى، ولكن لم لا؟ سنواصل الضغط ونحاول أن نجعل كل من يحب النادي فخوراً للغاية".

أضاف نجم ليفربول "قدمنا نتائج جيدة ولكننا نعلم أنه كان بإمكاننا تقديم المزيد مع بعض عروضنا. من نواح كثيرة، هذا أمر جيد للنادي، نحن قادرون على المنافسة ولكن نعلم أن هناك المزيد في المستقبل، الموسم طويل، لذلك نحن دائما هادئين حول هذا الموضوع. بطرق عديدة، الفريق أقوى ولقد قدمنا أداء ناضج للغاية. نحن نعمل بجد كل يوم لنكون في أفضل حالاتنا ونأمل أن نصل إلى أفضل مستوى عندما يكون الأمر أكثر أهمية".

وأكد ساديو ماني على الأثر الذي حققه يورجن كلوب في تطوير ليفربول منذ وصوله إلى النادي، مما مكن الفريق من الوصول إلى مستوى كبير من المنافسة.

وقال ماني "إنه أحد أفضل المدربين في العالم، لكنني أعتقد أن أحد أسراره هو أنه شخص رائع. إنه شخص قريب جدا من اللاعبين، لدينا علاقة قوية معه ولديه طريقة لإلهامك بشغفه، جميع اللاعبين يحبونه وكذلك المشجعين، كلنا نتطور ونتقدم تحت قيادته، إنه مدرب مدهش لهذا للنادي".