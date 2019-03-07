كونتي وبيرلو مرشحان لتولي الجهاز الفني ليوفنتوس في الموسم المقبل

اسماء السيد - كشف تقرير إعلامي بأن إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي تدرس إسناد مهمة الجهاز الفني للفريق إلى الإيطالي انطونيو كونتي مع تنصيب أندريا بيرلو مساعداً له ليحلا بذلك محل مواطنهما ماسيميليانو اليغري.

وتؤكد صحيفة "توتو سبورت"الإيطالية بأن مستقبل أليغري اصبح في خطر ، ومرهونا بنتائج الفريق في مسابقة دوري أبطال أوروبا ، وتحديداً في المواجهة التي ستجمع يوفنتوس بضيفه أتلتيكو مدريد في إياب دور الستة عشر ، بعدما خسر بهدفين نظيفين ذهاباً في مدريد ، مما يجعله مطالباً بإحراز ثلاثة اهداف نظيفة على اقل تقدير لضمان ورقة التأهل لدور الثمانية .

وفي حال ودع يوفنتوس المسابقة القارية، فإن رحيل أليغري عن الفريق سيكون مسألة وقت فقط لن تتجاوز نهاية الموسم الجاري.

هذا وانتقلت التقارير الإعلامية المحلية من الحديث عن رحيل أليغري إلى التركيز على خليفته ، حيث رشحت العديد من الأسماء لقيادة يوفنتوس في المرحلة القادمة التي تستهدف الفوز بـ "صاحبة الأذنين" وتمديد سيطرة الفريق من الملاعب المحلية إلى الملاعب الأوروبية.

وبرأي " توتو سبورت" الشهيرة، فإن إدارة يوفنتوس تعتبر إسناد المهمة الفنية لأبناء النادي ممن تألقوا معه على الصعيد القاري سيكون له تأثير إيجابي على الفريق، وهو ما يحصر خيارها بين كونتي وبيرلو لتولي مهام الجهاز الفني بداية من الموسم القادم ، حيث يتواجد كونتي دون عمل بينما بيرلو تواق للعمل في المجال التدريبي.

وكان كونتي ضمن التشكيلة الأساسية ليوفنتوس التي تألقت في التسعينات وتوجت بلقب دوري أبطال أوروبا عام 1996 على حساب نادي أياكس امستردام الهولندي ثم نالت المركز الثاني في العامين المواليين، كما تولى الإشراف على تدريب الفريق وقاده لتحقيق العديد من الألقاب ، حتى تم اختياره مدرباً لمنتخب بلاده في صيف عام 2014.

في المقابل، فإن بيرلو يعتبر هو الآخر من نجوم النادي القدامى وكان له دور محوري في بلوغ الفريق نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2015 الذي خسره يوفنتوس أمام برشلونة بثلاثة اهداف لهدف ، كما انه لعب تحت إشراف كونتي لعدة اعوام قبل ان ينتقل للعب في الدوري الأميركي ثم يعلن اعتزاله اللعب في عام 2017.

