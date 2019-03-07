شكرا لقرائتكم خبر عن أجيرى يتمسك بطائرة خاصة فى رحلة المنتخب للنيجر بسبب أزمة الـ13 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمسك المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، بسفر الفراعنة إلى النيجر بطائرة خاصة، رافضاً السفر بالطيران العادى، لمواجهة الأخير يوم 23 مارس الجارى فى الجولة الأخيرة لتصفيات بطولة أمم أفريقيا.

وطالب أجيرى اتحاد الكرة بإنهاء إجراءات سفر المنتخب بطائرة خاصة، لأن السفر بالطيران العادى يستغرق 13 ساعة تقريباً منها 4 ساعات ترانزيت، ما يتسبب فى إجهاد اللاعبين.

ويسعى اتحاد الكرة لتوفير طائرة خاصة لمنتخب مصر، حيث تستغرق مدة السفر فى هذه الحالة 5 ساعات ونصف.