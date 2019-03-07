شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور لـ سوبر كورة: السماسرة بيدخلوا فى اختيارات المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصريحات جريئة أدلى بها خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، خلال الندوة التى حضرها بموقع "سوبر كورة"، وشهدت ردودا قوية من جانب "بندق الكرة المصرية" على كافة التساؤلات. لقراءة تفاصيل ندوة خالد الغندور لموقع "سوبر كورة" اضغط على الرابط التالى

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