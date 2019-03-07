قصة صور.. نجوم الكورة.. "ملوك الاستجمام"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يحرص نجوم الكرة على قضاء أوقات الاستجمام فى العطلات عقب انتهاء المسابقات فى ظل ارتباطهم الدائم بالمباريات طوال الموسم على الصعيد المحلى و الدولى و الأفريقى. و نجد أن نجوم الكرة ينشرون صور الاستجمام على السوشيال ميديا فى أوقات العطلة لمشاركة جمهورهم أوقاتهم السعيدة ، حيث يرصد الخليج 365 أبرز لقطاتهم فى الصور التالية:

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