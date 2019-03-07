شكرا لقرائتكم خبر عن برج العرب يستضيف معسكر ووديتىّ المنتخب فى يونيو قبل أمم إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للمنتخب الأول بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، على خوض معسكر شهر يونيو المقبل والذى ينطلق يوم 4 يونيو باستاد برج العرب بالإسكندرية وخوض وديتين فى نفس الشهر استعدادا لبطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

من المقرر أن يحسم جهاز منتخب مصر الوديتين خلال شهر إبريل المقبل وتحديدا عقب إجراء قرعة بطولة أمم إفريقيا المحدد لها 12 ابريل المقبل.

كما طلب الجهاز الفنى للمنتخب التدريب على استاد القاهرة لمدة 4 ايام قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا حتى يتعود اللاعبين على أرضية الملعب الذى يستضيف مباريات الفراعنة بالبطولة ويستضيف مباراة الافتتاح والختام.