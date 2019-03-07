حارس إيفرتون يكشف: تعهدت بعدم تسجيل صلاح أمامنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف حارس إيفرتون جوردان بيكفورد، أنه تعهد قبل مباراة فريقه أمام ليفربول بعدم تسجيل محمد صلاح نجم الريدز في مرماه.

وكان ليفربول تعادل سلبيًا أمام جاره اللدود إيفرتون، في مباراة أقيمت الأحد الماضي على ملعب "جوديسون بارك" ضمن قمة الجولة 29 من منافسات بريميرليج.

وأضاف بيكفورد في تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية :"تعهدت بعدم تسجيل صلاح في مرمانا، وكنت عازم على الخروج من المباراة بشباك نظيفة".

وواصل حارس إيفرتون تصريحاته :"كنت أقول بيني وبين نفسي بأن صلاح لن يتمكن من التسجيل في شباكي، عليّ أن أقف في المكان المناسب، وأن تكون ثقتي كبيرة في المباراة".

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وعن إنقاذ مرماه من فرصة صلاح، رد بيكفورد :"لقد كان إنجازًا كبيرًا، أعتقد أنني خرجت من المرمى في الوقت المناسب، وصلاح لم يخمن وقت خروجي".

وشهدت مباراة ليفربول وإيفرتون فرصة هدف لصلاح بعد انفراده بمرمى بيكفورد إلا أن حارس التوفيز منع "مو" من التسجيل بعدما أبعد الكرة بأطراف أصابعه.

ولم ينجح ليفربول في الحفاظ على مكانه في صدارة الدوري الإنجليزي بعدما تعادل أمام إيفرتون، ليصبح مانشستر سيتي في الصدارة برصيد71 نقطة بفارق نقطة عن الريدز.

ومن المقرر أن يلعب ليفربول في الجولة المقبلة أمام بيرنلي على ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة الدوري الإنجليزي.