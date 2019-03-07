الدوري الإنجليزي: السيتي يتطلع لزيادة الضغط على ليفربول

بعدما كان يطارد ليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لفترة طويلة، يملك مانشستر سيتي الفرصة لزيادة الضغط على فريق المدرب يورغن كلوب، عندما يواجه واتفورد، قبل يوم من استضافة منافسه المتعثر لبيرنلي.

قبل عدة أسابيع بدا أن ليفربول يحكم قبضته على القمة، وفي طريقه للقبه الأول في الدوري منذ 1990، لكنه تعادل 4 مرات في 6 مباريات، ليفتح الباب أمام فريق المدرب بيب غوارديولا.

ولم يكن السيتي خجولاً في صعوده إلى القمة بـ5 انتصارات متتالية، ليتقدم بنقطة فوق منافسه قبل 9 مباريات من النهاية.

والفوز على واتفورد، الذي سقط 0-5 أمام ليفربول في آخر مباراة خارج ملعبه، سيجعله يزيد الضغط على فريق المدرب كلوب الذي سيسعى للحصول على ثلاث نقاط ضد بيرنلي المتعثر، والراغب في الحفاظ على مكانه بعيداً عن منطقة الهبوط.

ويعاني ثلاثي هجوم ليفربول المكون من ساديو ماني، محمد صلاح، وروبرتو فيرمينو، لكن الفريق سيرحب باقتراب عودة أليكس أوكسليد تشامبرلين.