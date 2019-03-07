لوكاكو: 3 أسباب رجحت كفتنا على سان جيرمان

أكد مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، البلجيكي روميلو لوكاكو، أن 3 أسباب رئيسية هي التوفيق، روح الفريق، وأخطاء المنافس، كانت السر وراء الفوز الثمين على باريس سان جيرمان، والتأهل لدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا.

سجل لوكاكو الهدفين الأول والثاني لمانشستر يونايتد في الشوط الأول من المباراة، ليسهم بقدر كبير في الفوز الثمين.

وقال لوكاكو في تصريحات إعلامية بعد المباراة: “تسلحنا بالأمل والتفاؤل قبل المباراة، وكنا نعرف أننا نستطيع صناعة الفرص وهز شباك المنافس، لكن الشيء المهم كان التصدي للمنافس دفاعياً”.

Advertisements

واعترف لوكاكو: “حالفنا التوفيق، والفريق المنافس ارتكب بعض الأخطاء الدفاعية ونجحنا في استغلالها”.

وأضاف: “القوة الذهنية للاعبي الفريق وروح الفريق صنعتا الفارق، كنا نعلم أن علينا التحلي بالصبر، كان أهم شيء تسجيل الهدف الأول، هذا الهدف منحنا الثقة، كان علينا أن نتمسك بالأمل ونتألق في الدفاع”.

وأوضح: “مانشستر يونايتد حقق العديد من الإنجازات في الماضي، وهو ما نضعه صوب أعيننا في كل مباراة نخوضها، ونحاول أن نظهر مدى قدرات فريقنا، نسعى دائماً للعب حتى صفارة النهاية ولا نستسلم أبداً”.