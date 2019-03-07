برج العرب يستضيف لقاء الإسماعيلي مع مازيمبي من دون جمهور

رفضت الجهات الأمنية حضور الجماهير فى مباراة الإسماعيلى أمام مازيمبى الكونغولى المقرر أن تنطلق، غدا الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية فى إطار الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وذلك لدواع أمنية.
وستتوجه بعثة الفريق صباح، اليوم الخميس، للإسكندرية فى معسكر يستمر حتى مواجهة سموحة، الثلاثاء المقبل، ثم التوجه بعدها لتونس، استعدادا لملاقاة الأفريقى فى دورى الأبطال.
وكان مسئولو الإسماعيلى حصلوا على موافقة الاتحاد المصرى والجهات الأمنية على إقامة اللقاء بأحد ملاعب القاهرة قبل أن يرفض الاتحاد الأفريقى "الكاف"، وذلك بعد تمسك الفريق الكونغولى بإقامة المباراة باستاد برج العرب لاسيما بعد وصوله للإسكندرية مؤخرا، واستقراره هناك بأحد فنادق الإقامة.
ويؤكد مجلس الإدارة أنه حريص كل الحرص على تواجد جماهيره بكافة المباريات، سعيا لإعطاء
ويشدد مجلس الإدارة على احترامه الكامل لقرار الجهات الأمنية بخصوص إقامة تلك المباراة بدون حضور جماهيرى، رغم انقضاء العقوبة التى أقرها الكاف بإقامة لقاء وحيد الذى كان أمام شباب قسنطينة بدون جماهير، وذلك سعيا لدعم وإرساء مبادئ الاستقرار والهدوء داخل ربوع الوطن.
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