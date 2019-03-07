شاهد.. ملخص وأهداف سقوط برشلونة أمام جيرونا بكأس السوبر

توج فريق جيرونا علي حساب برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء وسجل جيرونا هدف دون رد، على ملعب نوفا سريو ألتا بحضور ما يقرب من 10 آلاف متفرج.

أحرز هدف اللقاء الوحيد النجم الأوروجوياني كريستيان ستواني عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 69 ليهدي فريقه أول ألقابه من السوبر الكتالوني في نسخته الرابعة.

شارك برشلونة بتشكيل مكون من سيليسن، واجي، موريلو، أومتيتي، ميراندا، توديبو،

كولادو، ريكي بويج، ألينيا، مالكوم، بواتينج.

ومنح إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، الراحة لـ13 لاعبا من البلوجرانا بعد المشاركة في مباراتي الكلاسيكو، وهم: تيرشتيجن، نيلسون سيميدون، جيرارد بيكيه، راكيتيتش، بوكسيتس، كوتينيو، لويس سواريز، ليونيل ميسي، عثمان ديمبلي، لينجليت، خوردي ألبا، سيرجي روبرتو، أرتورو فيدال.