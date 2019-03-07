توخيل: لا أستطيع تفسير ما حدث أمام مانشستر يونايتد.. إنهم لم يحصلوا على فرص

كشف توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن عجزه عن تفسير الهزيمة أمام مانشستر يونايتد، والخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 للموسم الثالث على التوالي.

وفشل باريس سان جيرمان في الحفاظ على

فوزه في مباراة الذهاب أمام مانشستر يونايتد بثنائية في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ليتلقى الهزيمة على أرضه بنتيجة 3-1، مودعًا البطولة.

قال توخيل، في تصريحات تلفزيونية، عقب المباراة: "النتيجة غير منطقية ولا أستطيع تفسير ما حدث، مانشستر يونايتد لم يخلق فرص التهديف، ومع ذلك سجل 3 أهداف".

واختتم: "بعد أن تعادلنا في بداية المباراة لم نسجل هدفًا ثانيًا، وبعد أن تقدم مانشستر يونايتد مرة أخرى تعقدت المباراة أمامنا، إنها حقًا ليلة للنسيان".