اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم محمد عادل لإدارة مباراة الإنتاج الحربي والاتحاد، المؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين لدوري القسم الأول، التي ستقام من الأسبوع الرابع والعشرين لدوري القسم الأول، التي ستقاماليوم الخميس. يعاون محمد عادل كل من: هاني خيري وأحمد لطفي، وأشرف مسعد حكمًا رابعًا، وكل من وائل فرحان ومحمد عبدالعزيز حكمًا خامسًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد عادل حكمًا لمباراة الإنتاج الحربي والاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.