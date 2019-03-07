شاهد.. نيمار مهاجمًا التحكيم: يضعون أشخاصًا لا يفهمون

هاجم النجم البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، طاقم تحكيم مباراة فريقه، أمام مانشستر يونايتد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكان باريس سان جيرمان فاز على مان يونايتد بهدفين من دون رد في مباراة الذهاب، قبل أن يرد

الشياطين الحمر بالانتصار في مباراة الإياب بنتيجة 3-1، ليودع الفريق الفرنسي البطولة.

ونشر اللاعب البرازيلي عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" لقطة من المباراة، معلقًا "هذا عار!!.. يضعون 4 أشخاص لا يفهمون كرة

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القدم، ويطلبون منهم تحليل الوضع.. كيف ستضع يدك خلف ظهرك هنا؟".

وواصل هجومه على التحكيم، مؤكدًا أن مانشستر يونايتد لم يستحق الحصول على ركلة جزاء.

يذكر أن حكم المباراة احتسب ركلة جزاء لصالح مانشستر يونايتد بعد الرجوع لتقنية الفيديو VAR، في لقطة أثارت الجدل، ليسجل منها الفريق الإنجليزي هدف الفوز والتأهل إلى ربع نهائي البطولة الأوروبية.