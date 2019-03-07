شيكابالا: تجربة بيراميدز رائعة أتمنى استمرارها

أبدى محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم الزمالك المعار لفريق أبولون اليوناني، إعجابه بتجربة نادي بيراميدز في الكرة المصرية.
قال شيكابالا، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الزمالك اليوم"، على قناة المحور: "تجربة بيراميدز رائعة أتمنى أن
وشدد شيكابالا على رغبته في العودة لنادي الزمالك مرة أخرى.
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