رياضة | "لوكاكو" ينافس 3 لاعبين على جائزة أفضل لاعب في إياب دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لوكاكو" ينافس 3 لاعبين على جائزة أفضل لاعب في إياب دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا عن الأسماء المرشحة لحصد جائزة أفضل لاعب هذا الأسبوع في إياب الدور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا.

واختار الحساب الرسمي للشامبيونز ليج أربعة لاعبين مرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب هذا الأسبوع بدوري الأبطال ، وذلك بعد إقامة 4 مباريات حتى الآن.

وسيتنافس دوشان تاديتش نجم أياكس أمستردام مع هوجو لوريس حارس توتنهام وروميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد ، وموسى ماريجا مهاجم بورتو على جائزة أفضل لاعب هذا الأسبوع بدوري الأبطال.

وتم ترشيح تاديتش في هذه القائمة بعد تسجيله هدف وصناعة هدفين في ليلة قهر ريال مدريد 4-1 ، بينما وقع الاختيار على لوريس نظرًا للأداء الرائع وحماية عرين توتنهام أمام بوروسيا دورتموند.

في حين قدم لوكاكو مباراة رائعة ضد باريس سان جيرمان وسجل هدفين وقادهم نحو ربع النهائي ، بينما قدم موسى ماريجا مباراة رائعة مع بورتو وسجل هدف خلال الفوز على روما 3-1.

حارس أياكس يتحدى تير شتيجن في برشلونة

رد أندريه أونانا حارس مرمى أياكس أمستردام الهولندي على التقارير التي ربطته بعودته المحتملة إلى برشلونة الإسباني.

وارتبط برشلونة بضم أونانا في حال رحيل الحارس الهولندي ياسبر سيليسن في نهاية الموسم الحالي.

وقال أونانا في تصريحاته التي نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية حول عودته المحتملة لبرشلونة: أنا لست خائفًا من المنافسة مع حارس مرمى عظيم مثل تير شتيجن.

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وأضاف: إن عدت إلى برشلونة ، سأكون سعيدًا جدًا مرة أخرى. لست خائفا من المنافسة وإذا كان يمكنني التنافس مع حارس أكبر مني ، هذا سيكون أفضل ، سأتعلم أكثر ، والوقت سوف يحكم على ذلك.

وأتم: الآن أنا حارس أياكس ، وسعيد هنا وأريد الفوز بالعديد من الألقاب في هولندا.

جدير بالذكر أن أونانا واحد من أبناء مدرسة لاماسيا برشلونة ، ولعب دورًا رئيسيًا في فوز أياكس على ريال مدريد 4-1 لتجريد الفريق الملكي من لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ضربة قوية لمانشستر يونايتد عقب الإطاحة بباريس جيرمان من دوري الأبطال

تلقى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خبر سيء وحيد في ليلة الفوز التاريخي على باريس سان جيرمان بنتيجة 3-1 في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وقد خطف رجال المدرب أولي جونار سولشاير بطاقة التأهل للدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا من قلب ملعب بارك دي برانس عقب الفوز عليهم بنتيجة 3-1 بفضل هدف راشفورد القاتل من ضربة جزاء في الدقيقة 94.

وذكرت مجلة فرانس فوتبول أن الخبر السيء الوحيد لمانشستر يونايتد تمثل في إصابة مدافعه الإيفواري إريك بايلي الذي اضطر لمغادرة ملعب المباراة في الدقيقة 36.

وتعرض بايلي للإصابة بعد تعرضه لضربة من ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان ، ليفسح بايلي الطريق إلى ديوغو دالوت الذي حل مكانه.

ومن المقرر أن يخضع بايلي للفحص الطبي لمعرفة حجم الإصابة الحقيقي وتحديد مدة غيابه.