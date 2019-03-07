رياضة | ضربة قوية لمانشستر يونايتد عقب الإطاحة بباريس جيرمان من دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة قوية لمانشستر يونايتد عقب الإطاحة بباريس جيرمان من دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خبر سيء وحيد في ليلة الفوز التاريخي على باريس سان جيرمان بنتيجة 3-1 في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وقد خطف رجال المدرب أولي جونار سولشاير بطاقة التأهل للدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا من قلب ملعب بارك دي برانس عقب الفوز عليهم بنتيجة 3-1 بفضل هدف راشفورد القاتل من ضربة جزاء في الدقيقة 94.

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وذكرت مجلة فرانس فوتبول أن الخبر السيء الوحيد لمانشستر يونايتد تمثل في إصابة مدافعه الإيفواري إريك بايلي الذي اضطر لمغادرة ملعب المباراة في الدقيقة 36.

وتعرض بايلي للإصابة بعد تعرضه لضربة من ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان ، ليفسح بايلي الطريق إلى ديوغو دالوت الذي حل مكانه.

ومن المقرر أن يخضع بايلي للفحص الطبي لمعرفة حجم الإصابة الحقيقي وتحديد مدة غيابه.