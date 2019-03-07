رياضة | برشلونة يخشى مصير ريال مدريد في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يخشى مصير ريال مدريد في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني تحذير شديد اللهجة للاعبيه بعد الخسارة من جيرونا 1-0 وفقدان لقب كأس السوبر الكتالوني.

وقال فالفيردي في تصريحاته التي نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: ما حدث مع ريال مدريد هذا الأسبوع يمكن أن يحدث معنا أيضاً، لذلك يجب أن نكون حذرين.

وأضاف: حتى الآن لم نضمن التأهل للدور ربع النهائي من الأبطال. حتى وإن كان لدينا ميزة اللعب في كامب نو، ولكن يوم سيء يخرجك من البطولة.

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وتابع: لا أعرف ما هو النهائي في الموسم بالنسبة لريال مدريد، لكن هذا لا يؤثر علينا، وسيكون دائماً منافساً لنا.

وعن الخسارة أمام جيرونا ، قال فالفيردي: بالنسبة لنا هو اختبار اليوم للاعبين الذين لا يلعبون كثيرا، وجيرونا جاء مع العديد من اللاعبين الأساسيين، ولعب بشكل جيد للغاية.

وعن المشاركة الأولى لتوديبو ، قال فالفيردي: كنت اأريد من توديبو أن يلعب دقائق أكثر في المباراة، لذلك وضعته في منتصف الملعب، نظرا لوجود اومتيتي في الدفاع، وأردت الحفاظ عليه واستبداله لأنه لم يلعب منذ فترة طويلة، وهذا يمكن ان يضر به، كل شيء سار على ما يرام مع توديبو.

وأتم: موريلو يعمل بشكل جيد، وله تسلسل هرمي في الدفاع، وقد تحرك بواتينغ بشكل جيد، الشيء المهم هو أنهم يندمجون مع شباب الرديف، نحن سعداء.