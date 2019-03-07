اونلاين | الشباب والفيصلي بث مباشر اليوم 7-3-2019 يلا شوت HD

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الشباب والفيصلي بث مباشر اليوم 7-3-2019 يلا شوت HD

يستضيف فريق الشباب نظيره الفيصلي في الخامسة والـ40 دقيقة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الخميس الموافق 7 مارس 2019 نادي الشباب السعودي ضد نظيرة فريق الفيصلي ضمن قمة مباريات الدوري السعودي على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد،بمدينة الرياض وسوف تقام المباراة في الأراضي السعودية، وذلك ضمن إطار الجولة الثالثة والعشرون من دوري كأس الأمير محمد بن سليمان، دوري بلس مشاهدة مباراة الشباب والفيصلي بث مباشر.

مشاهدة مباراة الشباب والفيصلي:

يدخل نادي الفيصلي المباراة بروح معناوية منخفضة بعد ان تعرض للخسارة من نادي النصر في الدوري السعودي وذلك كان في إطار الجولة الثانية والعشرون من عمر مسابقة الدوري السعودية وجدير ان الشباب يحتل المركز الثالث برصيد 40 نقطة وفي الجانب الأخر نادي الفيصلي السعودي الذي يدخل تلك المباراة من أجل تعويض الخسارة من الهلال في الدوري السعودي ويحتل نادي الفيصلي المركز الثامن بالدوري برصيد 30 نقطة .

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بث مباشر الشباب والفيصلي:

قمة كروية جديدة ينتظرها عشاق الكرة السعودية عندما يحل الفيصلي ضيفا على نظيره الشباب في الجولة الـ22 لبطولة الدوري السعودي في بث حي ومباشر وسريع بدون تقطيع.

موعد مباراة الشباب والفيصلي

تنطلق المباراة في تمام الساعة الــ 5:40 بتوقيت مصر ، والساعة الــ 6:40 بتوقيت المملكة العربية السعودية وتنقل علي قناة السعودية الرياضية