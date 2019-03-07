كيف حولت قطر نادي الدحيل إلى ترانزيت للاعبي فريق باريس سان جيرمان?

تواصل قطر عملية احتيال على قواعد وقوانين الدولية بعدما حوّل نادي الدحيل القطري إلى ترانزيت للاعبي فريق باريس سان جيرمان، في خطة خبيثة للتحايل عن قواعد اللعب المالي النظيف، التي أقرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ونقلت صحيفة "voetbalzone"، عن الصحفي الهولندي كريس ماير كشف الخدعة التي يستخدمها الملاك القطريون لنادي باريس سان جيرمان، من أجل تفادي خرق قواعد اللعب المالي النظيف، الذي سبق أن لاحق النادي الباريسي، بعد إبرام صفقتي البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي بمبلغ تجاوز 400 مليون دولار للاعبين.

وسلط الصحفي الهولندي الضوء على الصفقة المفاجئة التي أبرمها نادي الدحيل القطري مع الياباني شويا ناكاجيما، رغم اهتمام أندية كبرى في أوروبا بضم الجناح الهجومي البالغ من العمر 24 عاما.

وكشف ماير أن أندية أوروبية مثل بنفيكا، إف سي بورتو، ساوثهامبتون، ليستر سيتي، وولفرهامبتون واندررز، سانت إتيان، جيروندان بوردو، شتوتجارت، جلطة سراي، آلفيس وإشبيلية، كانوا على اهتمام عالي باللاعب، مما يجعل انتقاله إلى دوري مغمور في الشرق الأوسط صفقة غير منطقية بالمرة.

وجاء ناكاجيما من صفوف طوكيو فيردي، بعدما ظهر لأول مرة في الدوري الياباني كمحترف في عام 2012، وبعد قيادته منتخب اليابان لنيل لقب بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2016، وتم اختياره كأفضل لاعب في البطولة.

وانضم ناكاجيما إلى فريق بورتيمونينسي البرتغالي، أولا على سبيل الإعارة، ثم انتقال نهائي في عام 2018، وفي المجموع، سجل ناكاجيما 15 هدفاً في 42 مباراة قبل انتقاله من البرتغال إلى قطر.

وكشف الكاتب الهولندي في تقريره إلى أن انتقال المهاجم الياباني إلى الدوري القطري، يأتي لإعداده تمهيدا للانتقال إلى باريس سان جيرمان، مشيرا إلى حميمية العلاقات بين الدحيل والفريق الباريسي خلف الكواليس.

وفند ماير حديثه عن العلاقة الحميمية بين الناديين، كاشفا أن الاثنين ملك تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، مستدلا بالقول أنه لا يمكن اعتبار أن الدحيل ملك للعائلة المالكة القطرية مصادفة، ففي العام 2017، اندمج ناديا لخويا والجيش تحت اسم نادي الدحيل.

وسرد الكاتب الهولندي تاريخ نادي الدحيل، مشيرا إلى أن لخويا تأسس في البداية باسم الشرطة، وكان تابعًا للشرطة وجهاز المخابرات الداخلية، وقبل الاندماج، فاز لخويا خمس مرات في قطر كبطل قطر، وأوضح أنه رغم نجاح لخويا والجيش، لم يكن هناك اهتمام شعبي بالناديين.

وأشار إلى أن عدم الاهتمام بالنديين رغم إحراز البطولات، ما أجبر النظام القطري على تشكيل نادٍ قوي وشعبي، من خلال دمج لخويا والجيش في الدحيل، مبينا أن هذا الاسم له علاقة بالحي الذي يقع فيه النادي ولم يعد يشير إلى علاقات بالجيش أو المخابرات أو الشرطة.

ورغم أن العلاقات مع الحكومة اختفت من اسم النادي، لا يزال يبدو أن الدولة لديها طرف في الدحيل؛ مع وجود عبد الله آل ثاني، أحد أبناء العائلة المالكة القطرية، في منصب رئيس النادي، وهو أيضًا مالك ورئيس فريق مالاقا الإسباني.

واستدل الصحفي الهولندي بتقرير سابق لموقع باريس يونايتد، والذي أكد فيه الصحفي كريستيان تشيسنو، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، أن الزعيم الحقيقي لباريس سان جيرمان هو تميم بن حمد أمير قطر، مشيرا إلى أنه بدأ مؤخرا في الاستعانة بناديه الدحيل لتعزيز باريس سان جيرمان.

وذكر كريس ماير بالفضيحة السابقة التي تعرض لها باريس سان جيرمان، بسبب قواعد اللعب المالي النظيف، حيث نفّذ اليويفا هذه القواعد من موسم 2011/12 لمنع ضخ الأموال غير المشروعة في كرة القدم الأوروبية.

وكانت المرة الأولى التي تم فيها التحقيق مع النادي الفرنسي في يوليو 2013، إذ قالت مجلة دير شبيجل إن باريس سان جيرمان وقع عقد رعاية لمدة خمس سنوات مع هيئة السياحة القطرية (QTA)، والتي قدمت للنادي 215 مليون يورو سنويًا، لكن من هذا المبلغ، لم تحصل الهيئة القطرية على أي عائد؛ لا إعلانات في الملعب ولا على قميص اللاعبين ولا حتى لافتة على موقع النادي.

وشدد الكاتب على أنه كان من الواضح أن عقد الرعاية كان حيلة لمواصلة ضخ الملايين إلى باريس سان جيرمان، كان عقد الكفالة لا يساوي عادة حوالي ثلاثة ملايين دولار سنويًا، أي أقل بثمانين مرة مما دفعته هيئة السياحة القطرية.

وهذه واحدة من المرات التي تحايل فيها باريس سان جيرمان على قواعد اللعب المالي، كما هو موضح أكثر من مرة في تسريبات الصحف الرياضية، ورغم التحقيقات المتعددة، لم يعاقب اليويفا أبدًا سان جيرمان بأكثر من الغرامة، لكن حتى الآن لا يزال هناك تحقيقا يقوده الاتحاد في انتهاك الباريسيين لقواعد اللعب المالي النظيف، رغم أنهم تقدموا بشكوى إلى محكمة التحكيم الرياضية.

وفي ديسمبر، نقلت صحيفة ليكيب الرياضية ‎أن النادي عليه المُفاضلة بين نيمار وكيليان مبابي لبيع أحدهما من أجل الإفلات من عقوبات الاتحاد الأوروبي، لكن إدارة النادي نفت هذه المزاعم ومنعت صحفيي الجريدة من التعامل مع النادي.

وأوضح ماير أنه في السنوات الأخيرة، لم يتوان باريس سان جيرمان عن نفي الإبلاغ عن أي عقوبات من الاتحاد الأوروبي، لكن الحقيقة هي أن النادي انتقل من صفقة نيمار الضخمة (مقابل 222 مليون لبرشلونة) ومبابي (مقابل 180 مليون لموناكو، بعد استعارته لموسم واحد) إلى حالة أقل نشاطا في سوق الانتقالات.

وكشف الصحفي الهولندي أنه ليس لديه أدنى شك عن انتقال ناكاجيما إلى باريس سان جيرمان في نهاية المطاف، بعد استقدامه إلى الدحيل القطري، مشيرا إلى أنه لا يستبعد أيضا انتقال الدولي المغربي مهدي بن عطية إلى النادي الباريس، بعدما ترك أوروبا وذهب إلى الدوري القطري عبر الدحيل أيضا.