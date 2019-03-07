شكرا لقرائتكم الفراعنة "كعب داير" بين الإسكندرية والقاهرة قبل أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى للمنتخب الأول بقيادة المكسيكي خافيير أجيرى، علي خوض معسكر فى شهر يونيو وخوض وديتين في نفس الشهر استعدادا لبطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل.

ومن المقرر أن يحسم جهاز منتخب مصر الوديتين خلال شهر أبريل، وتحديدا عقب إجراء قرعة بطولة أمم إفريقيا المحدد لها 12 أبريل.

كما طلب الجهاز الفنى للمنتخب التدريب علي استاد القاهرة لمدة 4 أيام قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا حتي يتعود اللاعبين علي أرضية الملعب الذي يستضيف مباريات الفراعنة بالبطولة.