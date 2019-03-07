سقوط ريال مدريد القاري يُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

اسماء السيد - عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سخريتهم من إقصاء ريال مدريد الإسباني من مسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما مني بخسارة ثقيلة امام اياكس امستردام الهولندي بأربعة اهداف مقابل هدف في إياب دور الستة عشر على ملعبه بـ"السانتياغو بيرنابيو" و امام جماهيره وهو ما ضاعف من مرارة الخروج المر.

وحفلت مواقع التواصل الاجتماعي بالصور الساخرة من سقوط ريال مدريد المدوي، والذي يعيش فترة صعبة هذا الموسم بعدما كان بطلاً للقارة العجوز لثلاثة مواسم مضت ، تحت إشراف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان وبتواجد الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ومن ابرز التعليقات الساخرة صورة تظهر نادي برشلونة يقدم لنادي أياكس امستردام مفاتيح الفوز على ريال مدريد ، نظراً لأن الفريق الكتالوني ألحق بنظيره المدريدي خسارتين في ظرف ثلاثة أيام بالعاصمة الإسبانية ، حيث تفوق عليه بثلاثة أهداف نظيفة في إياب كأس الملك يوم الثلاثاء الماضي، ثم كرر تفوقه بهدف دون رد في بطولة الدوري الإسباني يوم السبت الماضي.

و في صورة ساخة آخرى يظهر المدافع الإسباني سيرجيو راموس وقائد ريال مدريد وهو يشير بيديه إلى رقم 4 في قميصه ، مرفقاً معها سؤال "كم سجل اياكس من اهداف هذه الليلة ؟ " ، لتكون إشارة راموس هي الإجابة.

وفي ذات السياق نشر احد رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرونالدو الهداف التاريخي للفريق المدريدي وهو يضحك ، وقد أرفق معها تعليقاً يعبر عن النتيجة بأن اياكس امستردام ذهب إلى إسبانيا من اجل مهمة واحدة هي التأهل وإقصاء ريال مدريد .

واختار احد الرواد صورة للجناح الهولندي الراحل يوهان كرويف أحد أساطير اياكس امستردام الذي كان يرتدي القميص رقم 14 ، وقد كتب من جانب الرقم 1 أسم ريال مدريد و من جانب الرقم 4 اياكس امستردام ، معنوناً الصورة بتعليق "كيف يمكن الفوز على نادٍ غني ؟... لم ارى إطلاقاً حزمة من الاموال تسجل هدفاً !" ، وذلك في اشارة إلى اللاعبين اصحاب الصفقات الخيالية لا يضمنون تسجيل الأهداف.

يشار بأن أياكس تجاوز أول دور اقصائي له منذ 1997 حين تخطى الجار المدريدي أتلتيكو في ربع النهائي بالفوز عليه في معقله 3-2 بعد التمديد (تعادلا ذهابا 1-1)، قبل الخروج في الدور التالي على يد يوفنتوس الإيطالي.



