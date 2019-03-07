شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة يتدخل لحسم أزمة المعسكر الأخير للمنتخب قبل أمم إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدخل هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة لإنهاء الخلاف بين جهاز منتخب مصر وبين لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين بسبب تمسك المنتخب بخوض معسكر لمدة 19 يوما في حين طلبت لجنة المسابقات الاكتفاء بـ15 يوما فقط فى ظل ضيق الوقت ورغبة المسابقات في الاستفادة بالوقت لانهاء مسابقة كاس مصر وخوض اكثر من جولة ببطولة الدورى.

وطلب أبو ريدة من الطرفين تأجيل حسم عدد أيام معسكر شهر يونيو لما بعد انتهاء قرعة أبريل ومعرفة الوديات التي سيخوضها الفراعنة في يونيو