شكرا لقرائتكم خبر عن برج العرب يحتضن مواجهة الإسماعيلى أمام مازيمبى بدون جمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت الجهات الأمنية حضور الجماهير فى مباراة الإسماعيلى أمام مازيمبى الكونغولى المقرر لها غدا الجمعة باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وسيتوجه الإسماعيلى صباح اليوم للإسكندرية فى معسكر يستمر حتى مواجهة سموحة يوم الثلاثاء المقبل ثم التوجه بعدها لتونس استعدادا لملاقاة الأفريقى فى دورى الأبطال.

وكان مسئولو الإسماعيلى قد حصلو على موافقة اتحاد الكرة والجهات الأمنية على إقامة اللقاء بأحد ملاعب القاهرة قبل أن يرفض الاتحاد الأفريقى "كاف"، وذلك بعد تمسك الفريق الكونغولى باقامة المباراة باستاد برج العرب لاسيما بعد وصوله للإسكندرية مؤخرا واستقراره هناك بأحد فنادق الإقامة.

وأكد مجلس إدارة الإسماعيلى فى بيان نشره على الموقع الرسمى للنادى أنه حريص كل الحرص على تواجد جماهيره بكل المباريات سعيا لإعطاء اللاعبين دافعا لتحقيق الانتصارات ومسح الصورة السلبية التى ظهرت فى لقاء الأفريقى، والتأكيد أن الجماهير لديها هدف واحد هو المساندة والدعم للاعبين، إلا أن الجهات الأمنية أكدت إقامة اللقاء بدون حضور جماهيرى.

وشدد مجلس الإسماعيلى على احترامه الكامل لقرار الجهات الأمنية بخصوص إقامة تلك المباراة بدون حضور جماهيرى، رغم انقضاء العقوبة التى أقرها الكاف بإقامة لقاء وحيد، والذى كان أمام شباب قسنطينة بدون جماهير، وذلك سعيا لدعم وإرساء مبادئ الاستقرار والهدوء داخل ربوع الوطن.