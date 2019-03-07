شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يدرس استمرار إيقاف كهربا رغم "عفو" الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس السويسرى كرستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، استبعاد محمود كهربا صانع ألعاب الفريق من حساباته الفنية، قبل مواجهة جورماهيا الكينى المقرر لها يوم الأحد 10 مارس الجارى، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

وكشف مصدر مطلع بالزمالك، عن رغبة الخواجة السويسرى فى استمرار تجميد كهربا وعدم الاعتماد عليه فى المباراة المقبلة أمام جورماهيا، رغم عفو مجلس الإدارة عن اللاعب ورفع الإيقاف عنه والاكتفاء بعدم مشاركته فى المباراة الماضية أمام بترو أتليتكو الأنجولى والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، مع تغريمه 300 ألف جنيه، وذلك على خلفيه بصق كهربا على جماهير الزمالك التى كانت متواجدة فى ملعب بترو سبورت الذى احتضن مواجهة فريقه وبترو أتليتكو فى لقاء الذهاب والتى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

أضاف المصدر، أن جروس يرغب فى عدم الدفع بكهربا أساسيًا أمام جورماهيا الكينى، خاصة فى ظل تألق المغربى حميد أحداد، والذى أحرز هدف فوز الزمالك على بترو أتليتكو فى المواجهة المقبلة، فضلاً عن رغبة المدير الفنى فى تطبيق نظام "التدوير" بين اللاعبين لحمايتهم من الاجهاد، خاصة وأن كهربا كان يشارك بصفة أساسية ومستمرة طوال الفترة الماضية، الأمر الذى أدى لهبوط مستواه، مع فقدان تركيزه بشكل نسبى.