محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الخميس مع عدد من المباريات بالبطولات المتنوعة. الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز هذه المباريات والقنوات الناقلة لها: الدوري المصري 07:00 ـ الإنتاج الحربي vs الاتحاد السكندري ـ القناة الناقلة: ON Sport. الدوري الأوروبي 07:55 - رين vs آرسنال ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD. 07:55 ـ آ. فرانكفورت vs انترناسيونالي ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 1HD. 10:00 ـ نابولي vs ريد بول سالزبورج ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD. 10:00 - تشيلسي vs دينامو كييف ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 1HD. الدوري السعودي 07:30 ـ التعاون vs الرائد (محمد عطوة محترف مصري) ـ القناة الناقلة: ksa sport.

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على مواعيد مباريات اليوم "الخميس المتنوع" والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.