رياضة | تفاصيل مجزرة الأهلي في الصيف

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أصبح هناك عدد من لاعبي النادي الأهلي مُهددين بالرحيل عن صفوف القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي المقبل، بعدما خرجوا من حسابات الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر.

ومن أبرز المرشحين للرحيل عن الاهلي "محمد شريف" مهاجم الفريق الأحمر والذي ابتعد عن المشاركة في مباريات الأهلي خلال الفترة الأخيرة بعد تولي "لاسارتي" تدريب الفريق، كما تم استبعاده من القائمة الإفريقية للفريق الأحمر.

أما ثاني المرشحين للخروج من القلعة الحمراء، "أحمد حمودي" والذي لم يشارك سوي في دقائق معدودة تحت قيادة المدرب الأوروجواياني والذي يفضل الاعتماد على الثلاثي رمضان صبحي وحسين الشحات وجيرالدو، وستكون فرصة حمودي في المشاركة مع الفريق الأحمر "شبه مستحيلة" في ظل وجود هذه الأسماء.

ومن الأسماء المرشحة أيضًا للرحيل عن الاهلي "أحمد الشيخ" والذي فشل في حجز مكانًا بالتشكيلة الأساسية للأحمر تحت قيادة لاسارتي، وابتعد عن المشاركة بشكل كبير، وسيكون من الصعب حصوله على فرصة للمشاركة في ظل اعتماد المدرب الأوروجواياني على الصفقات الجديدة.

الثنائي أحمد علاء وإسلام محارب أيضًا من الأسماء المنتظر رحيلهما عن الأهلي خلال الفترة المقبلة، حيث يعاني اللاعبان من قلة المشاركة مع الفريق الأحمر بشكل كبير، وخاصة "علاء" والذي لم يشارك سوي دقائق قليلة مع الفريق منذ إنضمامه له قادمًا من الداخلية، بينما فشل "محارب" في كسب ثقة "لاسارتي" والذي خرج تمامًا من حساباته في الفترة الأخيرة.