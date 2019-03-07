رياضة | لاسارتي ينهي أزمة رمضان صبحي قبل موقعة فيتا كلوب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي ينهي أزمة رمضان صبحي قبل موقعة فيتا كلوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي جلسة مع رمضان صبحى لإنهاء أزمة غضبه لعدم مشاركته أمام بتروجت في الدوري المصري الممتاز.

وطلب لاسارتي من نجم الأهلي التركيز فى اللقاء الأفريقي، وأكد على ضرورة الفوز باللقاء أثناء محاضرته مع اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وفجر نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي والمعار حاليا لصفوف النادي الأهلي.

وقال نادر شوقي في تصريحات تليفزيونية:" رمضان قد يواجه خطرًا فيما يخص مستقبله في الدوري الإنجليزي بسبب الاستبعاد من المنتخب، مشددًا أن هذا الاستبعاد غير فني.

وأكمل نادر شوقي بشأن مفاوضات الأهلي مع محمد عواد:" الأحمر لم يدخل في مفاوضات رسمية حتى الآن مع عواد".

وقرر رمارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلغاء مران الفريق الجماعي، الأربعاء.

وجاء قرار الأوروجوياني بإلغاء المران بسبب رحلة الطيران والسفر الشاقة التي وصلت إلى ما يقرب من ١٣ ساعة تجنبا للإرهاق.

ويخوض الفريق مرانه غدًا، الخميس، في السادسة مساءً على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة.