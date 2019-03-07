شكرا لقرائتكم رئيس الجبلاية ينهى خلاف "أجيرى وحسين"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تدخل هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، لإنهاء الخلاف بين جهاز منتخب مصر ولجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، بسبب تمسك المنتخب بخوض معسكر لمدة 19 يوما.

في حين طلبت لجنة المسابقات الاكتفاء بـ15 يوم فقط في ظل ضيق الوقت ورغبة المسابقات في الاستفادة بالوقت لإنهاء مسابقة كأس مصر وخوض أكثر من جولة ببطولة الدوري.

وطلب أبو ريدة من الطرفين تأجيل حسم عدد أيام معسكر شهر يونيو، لما بعد انتهاء قرعة أبريل ومعرفة الوديات التي سيخوضها الفراعنة في يونيو.