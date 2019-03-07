شكرا لقرائتكم أخبار الدوري الإنجليزي يوم 7-3-2019 عقاب لتوريرا وبوكيتينو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخبار الدوري الإنجليزي يوم 7-3-2019 شهدث العديد من الأخبار الهامة، أبرزها تعرض لوكاس توريرا لاعب ارسنال للإيقاف 3 مباريات بعد طرده فى لقاء الجانرز السابق أمام توتنهام فى الجولة الـ 29 من البريميرليج.

الاتحاد الإنجليزي يعاقب بوكيتينو بالإيقاف



كشف الإتحاد الإنجليزى لكرة القدم عن عقوبة ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام بعد إتهامه بسوء السلوك فى مباراة بيرنلى التى جمعت الطرفين 23 فبراير الماضى وإنتهت بفوز الأخير 1-2 ضمن منافسات الجولة الـ 27 من مسابقة البريميرليج.

ذكرت شبكة "سكاى سبورت"، إن الإتحاد الإنجليزى قرر تغريم بوكيتينو مدرب توتنهام 10 ألاف إسترلينى وإيقافه مباراتين على التوالى فى البريميرليج، بسبب إحتجاجه على القرارات التحكيمية وسوء السلوك فى اللقا ء الذى خسره السيبرز ضد بيرنلي 1-2.

وبناءاً عليه، سيتواجد ماوريسيو بوتشيتينو فى مدرجات الملعب خلال مباراتى ساوثهامبتون وليفربول على الترتيب بالجولتين الـ 30 والـ 31 من الدورى الإنجليزى.

وستكون مباراة ليفربول وتوتنهام على ملعب أنفيلد من المباريات الحاسمة للريدز في المنافسة على لقب البريميرليج حيث يتأخر الفريق عن مانشستر سيتي المتصدر بفارق نقطة واحدة.

يحتل فريق توتنهام الإنجليزى المركز الثالث بجدول مسابقة البريميرليج برصيد 61 نقطة خلفاً للمتصدر مانشستر سيتى برصيد 71 نقطة وليفربول الوصيف بـ 70 نقطة.



بوكيتينو وكلوب

توريرا يعاقب بالإيقاف 3 مباريات



عاقبت رابطة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" الأوروجويانى لوكاس توريرا لاعب أرسنال بالإيقاف 3 مباريات، بعد أن تعرض للطرد فى لقاء الجانرز الأخير أمام توتنهام فى الجولة الـ 29 من المسابقة.

ذكرت شبكة "سكاى سبورت" أن مدرب توتنهام ماوريسو بوكيتينو ساعد توريرا على تفادى عقوبة أكبر بعد ان أوقفه من التحدث للحكام بعد أن تم طرده فى ديربى شمال لندن.

وسيغيب توريرا عن مواجهات أرسنال الثلاث المقبلة أمام كل من مانشستر يونايتد، إيفرتون، ونيوكاسل يونايتد.

وبعقوبة توريرا، دخل المصرى محمد الننى حسابات الإسبانى أوناى ايمرى المدير الفنى للجانرز فى المباريات المقبلة، بعد أن يفضل عليه توريرا والفرنسى الشاب ماتيو جندوزى فى منتصف الملعب.



طرد توريرا

فان دايك: ما يهمنى هو فوز ليفربول بالبريميرليج وليس الجوائز الفردية



أوضح الهولندي فيرجيل فان دايك أن كل ما يهمه في الفترة الحالية هو فوز فريقه ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي، وليس الحصول على الجوائز الفردية.

يأتي هذا التصريح في ظل الأداء الرائع الذي يقدمه المدافع الهولندي الدولي هذا الموسم، والذي وضعه ضمن الأسماء المتوقع ترشيحها بقوة للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

بعد 29 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ساهم فان ديك في خروج الريدز بشباك نظيفة في 17 مباراة، وهو الأمر الذي دفع مدافع الريدز السابق جايمي كاراجر وزميل فان ديك الحالي أندي روبرتسون لترشيح المدافع الهولندي للفوز بالجائزة المرموقة، ولكن فان ديك نفسه أوضح أنه مهتم بتحقيق لقب الدوري وليس بحصوله على الجوائز الفردية.

في حديث لمجلة فور فور تو، قال فان ديك: "الفوز بالدوري مع ليفربول بعد غياب 29 عامًا هو أولى أولوياتي، ولكن إذا فزت أو فاز أي من زملائي بجائزة فردية، كما فعل محمد صلاح الموسم الماضي، فبالطبع سيكون أمرًا رائعًا. الفوز بالدوري يجعلك فخورًا بنفسك وبالفريق كثيرًا، وسيكون من الرائع تحقيق ذلك الإنجاز ورؤية العمل الشاق طوال الموسم وهو يؤتي ثماره. الفوز بالدوري يجعلك تكتب اسمك في كتب التاريخ، كما يجعلك مقربًا من قلوب الجماهير بشكل أكبر ولما لا تصبح أسطورة من أساطير النادي، وهذا هو هدفي".