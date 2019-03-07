شكرا لقرائتكم خوفا من مقلب "أزارو" .. مهاجم سوبر جديد بالأهلى قريبا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي من إدارة النادي ضم مهاجم سوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم هجوم الفريق الذى يُعاني من كثرة الإصابات كما أن المدير الفني يرغب في تأمين هذا المركز الهام والمؤثر خوفاً من رحيل المغربي وليد آزارو عن القلعة الحمراء الصيف المقبل.

ورغم تركيز الفريق في الارتباطات المحلية والأفريقية التى يخوضها حالياً إلا أن الخواجة الأورجوياني شدد لإدارة النادي على ضرورة ضم مهاجم أجنبي مُتميز ويرى لاسارتي أن هجوم الأهلي يُعاني من كثر الإصابات التى ضربت الفريق خلال الفترة الماضية حيث غاب آزارو ومروان محسن وصلاح محسن وعمرو جمال على فترات مُتقاربة للإصابة وهو ما يتطلب ضم مهاجم أجنبي في الصيف.

وبدأت إدارة القلعة الحمراء بالفعل البحث بين مهاجمين أفارقة لدعم الهجوم ومن بينهم البوركيني ياكوبا سونيه مهاجم أشانتي كوتوكو صاحب الـ26 عاما بجانب مهاجم جزائري يلعب في بلاده.