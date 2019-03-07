أخبار ريال مدريد يوم 7-3-2019 زيدان يقترب من العودة للملكي...

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جدة - عمرو شويل أخبار ريال مدريد يوم 7-3-2019 شهدت العديد من الأخبار الهامة، من بينها رغبة رئيس النادى فلورنتينو بيريز فى إعادة الفرنسى زين الدين زيدان لتدريب الفريق بعد وداع دورى أبطال أوروبا، على يد أياكس الهولندى أمس الثلاثاء.

محمد صلاح على رأس المطلوبين لتدعيم ريال مدريد



أخبار ريال مدريد يوم 7-3-2019 نشرت صحيفة ماركا الإسبانية تقريرا حول اللاعبين المطلوبين لتدعيم صفوف ريال مدريد عقب الموسم الكارثي الذي يقدمه الفريق حاليًا والإقصاء من دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا وخسارة فرصة المنافسة على الليجا بعد التراجع بفارق 12 نقطة عن برشلونة المتصدر.

وخسر ريال مدريد أمس من أياكس أمستردام الهولندي بنتيجة 4/1 ليودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 بمجموع 5/3 بعد فوزه فى هولندا بنتيجة 2/1.

ووضعت الصحيفة المقربة من ريال مدريد قائمة تضم 5 لاعبين لإنقاذ الملكي في الموسم الجديد في استفتاء بين زوارها لاختيار أبرزهم لتدعيم الفريق وضمت كل من محمد صلاح نجم ليفربول وإيدين هازارد نجم تشيلسي وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وزميله البرازيلي نيمار وهاري كين نجم توتنهام.

وفشل ريال مدريد في تعويض كريستيانو رونالدو الذي رحل إلى يوفنتوس الصيف الماضي واكتفى النادي بتعاقدات هزيلة أبرزها فينيسوس جونيور من فلامنجو وبراهيم دياز من مانشستر سيتي وماريانو دياز من ليون.



محمد صلاح

مورينيو يشترط هيكلة شاملة للموافقة على تدريب ريال مدريد



أخبار ريال مدريد يوم 7-3-2019 بدأ فلورنتينو بيريز رئيس نادى ريال مدريد الإسبانى فى مناقشة ملف عودة البرتغالى جوزيه مورينيو لتدريب الملكى من جديد خلفاً لسانتياجو سولارى، عقب الإقصاء المُهين من دورى أبطال أوروبا على يد أياكس الهولندى مساء أمس الثلاثاء.

كان فريق ريال مدريد قد تلقى هزيمة مذلة أمام أياكس أمستردام بنتيجة 1-4 مساء أمس الثلاثاء، فى إياب دور الـ16 لدورى أبطال أوروبا ليودع البطولة، حيث كان فائزاً فى جولة الذهاب بنتيجة 2-1.

ووفقاً لما نشره موقع "دون بالون" الإسبانى فإن البرتغالى جوزيه مورينيو حدد عددا من الشروط للموافقة على تدريب ريال مدريد بدءاً من الموسم المقبل.

وأضاف الموقع أن مورينيو لا يرغب فى بقاء الثلاثى مارسيلو وناتشو وخيسيوس فاييخو فى الجانب الدفاعى بسبب هبوط مستواهم بالإضافة سيرجيو راموس، الذى لا يريد بقائه داخل صفوف الملكى لسوء العلاقة بينهما سابقاً، فيما رحب باستمرار الفرنسى رفاييل فاران.

وكشف جوزيه مورينيو عن رغبته فى تدعيم الدفاع بضم ميليتاو من بورتو وماريو هيرموسو من إسبانيول وأليكس ساندرو الظهير الأيسر ليوفنتوس الإيطالى.

وفى خط الوسط، سيحاول مورينيو إفساح المجال للرحيل أمام الكرواتى لوكا مودريتش وتونى كروس وفالفيردى وسيبايوس وسط رغبة فى ضم نجولو كانتى من تشيلسى وكريستيان إريكسن من توتنهام أو سافيتش من لاتسيو.

وفى الهجوم لا يرغب المدرب البرتغالى فى بقاء جاريث بيل وكريم بنزيما وماريانو دياز وإيسكو، ويطالب بالتعاقد مع نيمار أو مبابى بجانب ضم هارى كين (توتنهام) أو يوفيتش من فرانكفورت الألمانى أو تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج لمشاركة فينيسيوس جونيور فى مركز رأس الحربة الصريح.

وخسر فريق ريال مدريد المنافسة على 3 ألقاب خلال 7 أيام بوداع بطولة كأس ملك أسبانيا وتضاءل فرصه فى المنافسة عى لقب الدورى الإسبانى بالإضافة إلى الخروج من دورى أبطال أوروبا مساء أمس الثلاثاء.



مورينيو

فينيسيوس يغيب عن ريال مدريد شهرين



أخبار ريال مدريد يوم 7-3-2019 كشف فريق ريال مدريد الأسبانى عن طبيعة إصابة البرازيلى فينيسيوس جونيور جناح الملكى، والتى تعرض لها ضد أياكس أمستردام الهولندى فى المباراة التى أقيمت مساء أمس، الثلاثاء، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 لدورى أبطال أوروبا وإنتهت بهزيمة مُذلة للمرينجى 1-4.

كان فريق ريال مدريد قد تلقى هزيمة قاسية 1-4 أمام أياكس أمستردام فى إياب دور الـ 16 لدورى الأبطال، ليودع المسابقة من ثمن النهائى حيث كان فائزاً فى جولة الذهاب بنتيجة 2-1.

وكشف النادي في بيان عبر موقعه الرسمى، أن فينيسيوس جونيور يعانى من تمزق فى أربطة الكاحل للساق اليمنى ومن المتوقع غيابه لمدة تصل إلى شهرين ونصف بعد الإصابة التى تعرض لها فى اللقاء ليخرج على أثرها من الدقيقة 35 ويتسبب فى أزمة هجومية للملكى.



فينيسيوس

زيدان يقترب من العودة لقيادة ريال مدريد



أخبار ريال مدريد يوم 7-3-2019 عقد فلورنتينو بيريز رئيس نادى ريال مدريد الأسبانى جلسة خاصة مع خوسيه أنخيل سانشيز المدير الرياضى للملكى، لمناقشة مستقبل سانتياجو سولاري بعد الهزيمة الكارثية ضد أياكس أمستردام 1-4 والخروج من دورى أبطال أوروبا مساء أمس،الثلاثاء.

كان فريق ريال مدريد قد تلقى هزيمة قاسية 1-4 أمام أياكس أمستردام فى إياب دور الـ 16 لدورى الأبطال، ليودع المسابقة من ثمن النهائى حيث كان فائزاً فى جولة الذهاب بنتيجة 2-1.

زيدان وفقاً لما نشره البرنامج الأسبانى "Chiringuito El"، إن رئيس ريال مدريد إستقر مع أنخيل سانشيز المدير الرياضى للنادى على عودة الفرنسى زين الدين زيدان إلى القيادة الفنية للمرينجى وإقالة سولاري قبل نهاية الأسبوع عندما يلتقى الملكي مع بلد الوليد يوم الأحد المقبل في الدوري الإسباني.

أضاف البرنامج الاسبانى، أن الفرنسى زين الدين زيدان رحب بفكرة العودة إلى تدريب ريال مدريد لكن طالب بيريز بالإنتظار حتى نهاية الموسم الجارى، إلا أن رئيس الملكي يتمسك بتوليه إدارة الفريق فورًا وعدم الانتظار حتى الصيف المقبل، مع منحه كل الصلاحيات الخاصة بتعاقدات الموسم الجديد.

كان الفرنسى زين الدين زيدان قد حقق تاريخاً كبيراً مع ريال مدريد بالحصول على 9 ألقاب خلال موسمين ونصف أبرزهم 3 ألقاب دورى أبطال أوروبا الثلاث مواسم الماضية.