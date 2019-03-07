شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يرفض إقالة سيدومير بعد صدمة دوري الأبطال الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلى فكرة إقالة الجهاز الفنى للدراويش بقيادة البلجيكى سيدومير رغم أن الفريق الأصفر ودع منافسات دوري الابطال الافريقى أكيلنيكاً بعد الخسارة من شباب قسنطينة الجزائرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وابتعاد الفريق الأصفر عن المربع الذهبى بمسابقة الدوري العام .

ويتمسك رئيس النادى بإستمرار المدرب البلجيكى فى منصبه على أمل تحسن النتائج رافضاً تحميله مسئولية الخروج الافريقى المنتظر، مؤكداً أن بصمات سيدومير بدأت تظهر مع الفريق ووضح ذلك من خلال تحسن النتائج المحلية خاصة في المباريات الـ 3 الأخيرة بالدوري، حيث حقق فوزين وتعادل وحيد لينجح فى انتشال الدراويش من منطقة الخطر بجدول الترتيب، بالإضافة لاستعادة الفريق لعادته في تقديم كرة قديم جميلة مقارنة بما كان عليه الدراويش في بداية الموسم ، وظهرت الصفقات الشتوية بشكل مميز مع الإسماعيلي، حيث تعاقد مع 8 لاعبين، ما بين الإعارة والشراء، واستطاع الجميع الانسجام سريعا مع الفريق خاصة دونجا وشيلونجو ، ويرى رئيس الاسماعيلى أن التعثر الأفريقى أمر متوقع فى ظل نقص الخبرات فى صفوف الفريق وكثرة الإصابات التى ضربت الدراويش .