بالفيديو.. شيكابالا: سأعود للزمالك بعد شهر..والدوري لنا

الموجز

قال محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك المعار لأبولون سميرني بأنه سيعود للفريق بعد انتهاء اعارتي في الدوري اليوناني بعد شهر من الآن، وبعدها يمكن أن أعود للزمالك من جديد."

وقال شيكابالا في تصريحاته لبرنامج "الزمالك اليوم" على قناة "المحور" الفضائية:"أتدرب في الوقت الحالي بشكل منفرد من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية، وبعد ذلك عندما يكون لدي إمكانية المشاركة في التدريبات الجماعية سأتواجد بالتأكيد."

وأكد شيكابالا: "الزمالك بطل الدوري في الموسم الحالي، أهم شئ أن نغلق على أنفسنا ولا نفكر في أي شيء آخر حتى نهاية الموسم من أجل الحفاظ على التركيز."

ردًا على سؤال إن كان لإنتصارات الأهلي تأثير على الزمالك: "لا يجب أن نفكر في أي فريق آخر، إذا حافظنا على تركيزنا سنتمكن من الاستمرار في الانتصار بغض النظر عن النتائج الآخر."

واستطرد، ردًا على سؤال إن كان الزمالك يتعرض للمؤامرات: "بالفعل هذا حدث في أوقات سابقة، تعرضنا لمؤامرات أثناء التفوق في بعض المواسم، وخسرنا بطولات بسبب التحكيم مساعدته لأندية أخرى."